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Недвижимость

В Барнауле продают крупный ТРЦ

Торгово-развлекательный центр «Праздничный» на ул. Балтийской выставили на продажу, пишет «Толк». Покупателей ищут по всей России.

ТРЦ "Праздничный".
ТРЦ "Праздничный".
Скриншот Яндекс.Карты

Общая площадь торгового центра составляет 16 тыс. кв. м. Срок окупаемости бизнеса оценили в менее чем 8 лет.

Здание с действующими арендаторами продают почти за 600 млн рублей.

Собственник ТРЦ не афиширует своего отношения к бизнесу, но известно, что это может быть предприниматель Борис Титов — учредитель (64%) компании «Алтайэкспрессцентр», которая зарегистрирована на ул. Балтийской, 16. Там же находится и «Праздничный».

Титов также один из учредителей барнаульского майонезного завода («Персона»).

«Праздничный» открылся в декабре 2014 года по настоянию продуктовой сети «О'Кей», но ритейлер покинул ТРЦ в 2015 году.

ТРЦ &quot;Праздничный&quot;.
ТРЦ «Праздничный».
skyscrapercity.com, пользователь surovy mag.

В Барнауле все еще продается несколько других крупных торговых центров. Это, например, ТЦ «Пассаж» (5,8 тыс. кв. м) и «Норд-вест» (6,5 тыс. кв. м), которые оценили в 400 и 500 млн рублей соответственно.

Ранее «Мария-Ра» купила торговый центр «Лидер».

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