В Барнауле продают крупный ТРЦ

Торгово-развлекательный центр «Праздничный» на ул. Балтийской выставили на продажу, пишет «Толк». Покупателей ищут по всей России.

Общая площадь торгового центра составляет 16 тыс. кв. м. Срок окупаемости бизнеса оценили в менее чем 8 лет.

Здание с действующими арендаторами продают почти за 600 млн рублей.

Собственник ТРЦ не афиширует своего отношения к бизнесу, но известно, что это может быть предприниматель Борис Титов — учредитель (64%) компании «Алтайэкспрессцентр», которая зарегистрирована на ул. Балтийской, 16. Там же находится и «Праздничный».

Титов также один из учредителей барнаульского майонезного завода («Персона»).

«Праздничный» открылся в декабре 2014 года по настоянию продуктовой сети «О'Кей», но ритейлер покинул ТРЦ в 2015 году.

ТРЦ «Праздничный». skyscrapercity.com , пользователь surovy mag.

В Барнауле все еще продается несколько других крупных торговых центров. Это, например, ТЦ «Пассаж» (5,8 тыс. кв. м) и «Норд-вест» (6,5 тыс. кв. м), которые оценили в 400 и 500 млн рублей соответственно.

Ранее «Мария-Ра» купила торговый центр «Лидер».