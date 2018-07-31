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В Барнауле продают трехуровневую квартиру с сауной

В Барнауле продают трехуровневую квартиру площадью 175 квадратных метров. Она располагается на 5, 6 и 7 этажах многоквартирного дома, сообщает «Недвижимость Алтай».

В Барнауле продают трехуровневую квартиру
В Барнауле продают трехуровневую квартиру
Сайт "Недвижимость Алтай"

По словам продавца, в квартире 6 комнат, а также два санузла, гардеробная и сауна.

Территорию дома охраняют.

Цена квартиры — 7,5 млн рублей.

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