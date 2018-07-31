В Барнауле продают трехуровневую квартиру с сауной

По словам продавца, в квартире 6 комнат, а также два санузла, гардеробная и сауна.
Территорию дома охраняют.
Цена квартиры — 7,5 млн рублей.
В Барнауле продают трехуровневую квартиру площадью 175 квадратных метров. Она располагается на 5, 6 и 7 этажах многоквартирного дома, сообщает «Недвижимость Алтай».
По словам продавца, в квартире 6 комнат, а также два санузла, гардеробная и сауна.
Территорию дома охраняют.
Цена квартиры — 7,5 млн рублей.
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