В Барнауле продают ТРЦ за 1,5 млрд рублей

Агентство недвижимости «Сити-Трейд» выставило объявление о продаже крупного торгово-развлекательного центра в Барнауле за 1,5 млрд рублей. На сегодня это самый дорогой торговый объект на рынке. Риэлторы связаны договором о неразглашении информации, поэтому не могут сообщить название ТРЦ.

Об объекте известно, что он расположен на основной торговой магистрали города. Это один из самых успешных торгово-развлекательных центров Барнаула. Он на 100% заполнен арендаторами, имеет все необходимые коммуникации, подземную парковку и место для рекламы на фасаде. В нем реализована концепция «город в городе»: все, что необходимо жителю, можно найти, не покидая пределы здания.

Наталья Цимержинская,

исполнительный директор «Сити-Трейд»:

Собственник принял решение о продаже этого ТРЦ накануне. Это новый объект на рынке торговой недвижимости и мы решили изучить спрос, поэтому разместили объявление. В нем не точно указана площадь, расположение и некоторые другие подробности, потому что собственник не хочет афишировать факт продажи. А вот стоимость предложения верная — 1,5 млрд рублей.

Сообщение о продаже уже отправилось потенциальным покупателям в Москву и другие регионы, где девелоперы интересуются инвестициями в коммерческую недвижимость.

Напомним, что сейчас в Барнауле продается еще несколько крупных торговых центров, но они существенно дешевле данного предложения. Это, например, ТЦ «Пассаж» (5,8 тыс. кв. м) и «Норд-вест» (6,5 тыс. кв. м), которые оценили в 400 и 500 млн рублей соответственно. Таким образом, вновь выставленный объект больше по площади и/или имеет больший набор опций. Например, кинотеатр или большой фуд-корт.

В список возможных предложений можно включить «Европу», «Огни», «Праздничный», «Волну», «ЦУМ», «СИТИ-Центр», «Пионер».

Константин Никитеев,

директор агентства недвижимости «Ключ-риэлт»:

Продаваться может любой торговый центр. Например, такую цену могут запросить за «Европу», пока она пользуется популярностью. Также в списке может быть «Пионер». Этот ТРЦ построен на средства из других видов бизнеса (застройщик компания «Селф»). А как известно, сейчас строительный рынок переживает крупные законодательные изменения. Компаниям придется строить либо на свои, либо кредитные средства.

Впрочем, все это только версии. Какой же ТРЦ продают на самом деле, станет известно позже.