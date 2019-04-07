В Барнауле разбирают скандально известную автомойку

6−7 апреля на площади Спартака в Барнауле приступили к демонтажу автомойки, вид которой в прошлом году крайне возмутил некоторых горожан. В итоге постановление о сносе вынес суд.

Появление автомойки на углу улицы Ползунова и проспекта Красноармейского летом прошлого года вызвало возмущение части горожан тем, что она не вписывается в исторический облик города.

Собственник Евгений Чертов говорил, что монтирует объект на арендованной земле с соблюдением всех юридических требований. Чтобы автомойка органично вписалась в ансамбль Демидовской площади, предприниматель консультировался с профессиональными архитекторами.

Однако в краевом управлении госохраны объектов культурного наследия заявили, что строительство автомойки недопустимо. Ведомство потребовало от администрации Барнаула снести постройку. Мэрия в свою очередь потребовала остановить монтаж автомойки и подала иск к предпринимателям в Арбитражный суд Алтайского края.

В декабре комитет по строительству, архитектуре и развитию города, администрация Центрального района и Евгений Чертов подписали мировое соглашение, в соответствии с которым на ответчика возложили обязанность демонтировать автомойку до 4 апреля. Иначе это сделают принудительно.