Недвижимость

В Барнауле подешевело вторичное жилье

Сегодня, 20:06.
Недвижимость

В Барнауле стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в марте снизилась на 280 рублей, достигнув 43 930 рублей. Это случилось впервые за 5 месяцев на фоне массовых заявлений о росте цен. Один квадрат однокомнатных квартир потерял 300 рублей, двухкомнатных — 500 рублей, гостинок — 400 рублей, сообщает "Недвижимость Алтай".

Недвижимость.
Недвижимость. Фото : из источников ССО.

Эксперты говорят, что снижение средней стоимости квадратного метра могло произойти из-за "выброса" на рынок большого количества недорогих вариантов. Цена предложения в большинстве сегментов жилья выросла.

Все же у некоторых аналитиков есть опасения, что снижение цен происходит из-за корректировки на рынке Барнаула.

Сейчас на рынке недвижимости наблюдаются тенденции, видные невооруженным глазом: спрос со вторички сместился на первичный рынок. Новые квартиры выбирают едва ли не в двух случаях из трех. В связи с этим в сегменте новостроек обозначился небольшой рост цен. Думаю, данная тенденция будет продолжаться и, скорее всего, в июле-августе произойдет резкое удорожание, связанное со вступлением в силу новых партий изменений в закон о долевом строительстве", — ранее рассказал Константин Никитеев, директор АН "Ключ Риэлт".

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