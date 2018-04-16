В Барнауле подешевело вторичное жилье

Эксперты говорят, что снижение средней стоимости квадратного метра могло произойти из-за "выброса" на рынок большого количества недорогих вариантов. Цена предложения в большинстве сегментов жилья выросла.

Все же у некоторых аналитиков есть опасения, что снижение цен происходит из-за корректировки на рынке Барнаула.

Сейчас на рынке недвижимости наблюдаются тенденции, видные невооруженным глазом: спрос со вторички сместился на первичный рынок. Новые квартиры выбирают едва ли не в двух случаях из трех. В связи с этим в сегменте новостроек обозначился небольшой рост цен. Думаю, данная тенденция будет продолжаться и, скорее всего, в июле-августе произойдет резкое удорожание, связанное со вступлением в силу новых партий изменений в закон о долевом строительстве", — ранее рассказал Константин Никитеев, директор АН "Ключ Риэлт".