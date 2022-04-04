4 апреля
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Недвижимость

В Барнауле рядом с Художественным музеем продается «олдскульная» квартира с бутафорской библиотекой

Квартира находится в доме, построенном в историческом центре краевой столицы. Он был возведен в 1959 году на ул. Льва Толстого, 5/ул. Максима Горького, 18. «Трешка» отличается яркостью дизайна интерьеров и необычным подходом к организации пространства.

В Барнауле за 3,8 млн рублей продается квартира в доме, чьи окна выходят на строящийся Художественный музей.
В Барнауле за 3,8 млн рублей продается квартира в доме, чьи окна выходят на строящийся Художественный музей.
"Авито".

Отметим, что часть окон жилого здания с розовыми фасадами выходит на строящееся здание Художественного музея. Как отмечается в объявлении на «Авито», несмотря на близость к центру города, сюда не долетает шум центральных магистралей.

«Квартира подойдет как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду», — сказано в тексте.

По словам автора, квартира точно понравится ценителям так называемого «старого фонда». Здесь высота потолков достигает 3 м. Планировка удобная и функциональная, шумоизоляция хорошая. Вдобавок здесь тепло и светло.

В Барнауле за 3,8 млн рублей продается квартира в доме, чьи окна выходят на строящийся Художественный музей.
В Барнауле за 3,8 млн рублей продается квартира в доме, чьи окна выходят на строящийся Художественный музей.
«Авито».

Сейчас интерьеры «трешки» выглядят довольно пестро. Часть комнат выполнена в современном стиле. Так, в одной из них «устаревшая» домашняя библиотека заменена на современный принт.

В другой части наоборот — интерьер довольно «олдскульный», перенасыщенный яркими цветовыми решениями и текстилем. Здесь центральное место отдано разноцветным коврам и принтам а-ля «ягуар».

Трехкомнатную квартиру оценили почти в 3,8 млн рублей. Отмечается, что возможен обмен на другую недвижимость. Кроме того, объект можно купить с использованием гарантийного сертификата.

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