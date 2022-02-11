В Барнауле рядом со сгоревшим логистическим центром построят полосатое здание-«холодильник»

Проект здания был презентован на первом в этом году градостроительном совете. Эскиз разработал барнаульский архитектор Владимир Золотов.
Здание-«холодильник» компания «Мясо-Опт» планирует возвести из сэндвич-панелей на участке в 3,8 тыс. кв. м. Площадь самого строения составит чуть более 1 тыс. кв. м. Остальная территория будет использована для оборудование дополнительного парковочного места и озеленения.
По соседству уже построено двухэтажный производственно-административный корпус белого цвета с красными полосами. Для фасадов «холодильника» будет использовано то же цветовое решение.
В отличие от соседа, функционал нового строения не предполагает окон, зато требует дополнительного утепления для соблюдения правильного температурного режима. «Холодильник» будет отличаться еще и крышей. По словам Владимира Золотова, заказчик настоял на двускатной кровле из чисто практических соображений — ее проще чистить от снега.
Земля находится в аренде. Как и соседний участок, надел для нового здания принадлежит одному собственнику — компании «Мясо-Опт». Фирма выиграла право на заключение аренды на открытом аукционе в сентябре прошлого года.
Как отметил Владимир Золотов, заказчик проекта намерен продолжить расширение площадей производства. В планах — еще одно здание, но уже с административными помещениями.
У членов градсовета практически не возникло серьезных замечаний к представленному проекту. Эксперты решили поддержать регионального производителя и одобрили появление нового здания в Барнауле.