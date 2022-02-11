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Недвижимость

В Барнауле рядом со сгоревшим логистическим центром построят полосатое здание-«холодильник»

Компания «Мясо-Опт» инвестировала в расширение производства и заказала проект строения на ул. Трактовая, 2в/3, которое будет использовано для хранения мяса. Новое производственное здание появится неподалеку от печально известного логистического центра «MSV Логистик». В апреле прошлого года практически все складские помещения сгорели во время большого пожара.

Визуализация проекта нового коммерческого здания на ул. Трактова, 2в/3.
Визуализация проекта нового коммерческого здания на ул. Трактова, 2в/3.
Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Проект здания был презентован на первом в этом году градостроительном совете. Эскиз разработал барнаульский архитектор Владимир Золотов.

Здание-«холодильник» компания «Мясо-Опт» планирует возвести из сэндвич-панелей на участке в 3,8 тыс. кв. м. Площадь самого строения составит чуть более 1 тыс. кв. м. Остальная территория будет использована для оборудование дополнительного парковочного места и озеленения.

По соседству уже построено двухэтажный производственно-административный корпус белого цвета с красными полосами. Для фасадов «холодильника» будет использовано то же цветовое решение.

Визуализация проекта нового коммерческого здания на ул. Трактова, 2в/3.
Визуализация проекта нового коммерческого здания на ул. Трактова, 2в/3.
Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

В отличие от соседа, функционал нового строения не предполагает окон, зато требует дополнительного утепления для соблюдения правильного температурного режима. «Холодильник» будет отличаться еще и крышей. По словам Владимира Золотова, заказчик настоял на двускатной кровле из чисто практических соображений — ее проще чистить от снега.

Земля находится в аренде. Как и соседний участок, надел для нового здания принадлежит одному собственнику — компании «Мясо-Опт». Фирма выиграла право на заключение аренды на открытом аукционе в сентябре прошлого года.

Визуализация проекта нового коммерческого здания на ул. Трактова, 2в/3.
Визуализация проекта нового коммерческого здания на ул. Трактова, 2в/3.
Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Как отметил Владимир Золотов, заказчик проекта намерен продолжить расширение площадей производства. В планах — еще одно здание, но уже с административными помещениями.

У членов градсовета практически не возникло серьезных замечаний к представленному проекту. Эксперты решили поддержать регионального производителя и одобрили появление нового здания в Барнауле.

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