13 апреля 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

В Барнауле спроектировали поселок «Крым»

В районе бывшего совхоза «Барнаульский», между поселками Черницк и Бельмесево, может появиться «Крым». Это будет жилой комплекс из коттеджей и высоток, узнал «Алтайский портал недвижимости».

ЖК "Крым" в Барнауле.
ЖК "Крым" в Барнауле.
altayrealt.ru

Общая площадь ЖК составит 47 га, сейчас на этом месте неиспользуемые поля. Новая объездная дорога, строительство которой запланировано на ближайшие годы, должна пройти вдоль границ жилого комплекса.

По проекту, территорию комплекса делит надвое искусственный водоем с пирсами, планируется внутриквартальная сеть дорог.

Коттеджный поселок размежеван на 420 участков, предназначенных для индивидуального жилого строительства. Еще семь территорий отдадут под деловое, общественное и коммерческое использования.

ЖК &quot;Крым&quot; в Барнауле.
ЖК «Крым» в Барнауле.
altayrealt.ru

Земли также можно будет объединять под высотные многоквартирники.

На берегу водоема по проекту располагаются уличные тренажеры, пешеходные тротуары, зарезервирован участок под легкоатлетический манеж с беговыми дорожками.

Компания, владеющая землей и подготовившая проект, ищет инвестора. Авторы рассчитывают на господдержку в рамках строительства легкоатлетического комплекса по международным стандартам, аналогов которого в Алтайском крае пока нет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле стартовала стройка нового ЖК бизнес-класса «Arthouse».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость