В Барнауле спроектировали поселок «Крым»

В районе бывшего совхоза «Барнаульский», между поселками Черницк и Бельмесево, может появиться «Крым». Это будет жилой комплекс из коттеджей и высоток, узнал «Алтайский портал недвижимости».

Общая площадь ЖК составит 47 га, сейчас на этом месте неиспользуемые поля. Новая объездная дорога, строительство которой запланировано на ближайшие годы, должна пройти вдоль границ жилого комплекса.

По проекту, территорию комплекса делит надвое искусственный водоем с пирсами, планируется внутриквартальная сеть дорог.

Коттеджный поселок размежеван на 420 участков, предназначенных для индивидуального жилого строительства. Еще семь территорий отдадут под деловое, общественное и коммерческое использования.

ЖК «Крым» в Барнауле. altayrealt.ru

Земли также можно будет объединять под высотные многоквартирники.

На берегу водоема по проекту располагаются уличные тренажеры, пешеходные тротуары, зарезервирован участок под легкоатлетический манеж с беговыми дорожками.

Компания, владеющая землей и подготовившая проект, ищет инвестора. Авторы рассчитывают на господдержку в рамках строительства легкоатлетического комплекса по международным стандартам, аналогов которого в Алтайском крае пока нет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле стартовала стройка нового ЖК бизнес-класса «Arthouse».