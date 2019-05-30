В Барнауле существенно выросла площадь квартир

Средняя площадь барнаульских квартир за год выросла на 5% до 55 кв. м. Такая динамика существенно выше, чем в среднем по стране, сообщают аналитики «Авито Недвижимость».

За год квартиры, выставленные на продажу в России, стали просторнее на 2% (до 55,2 кв. м). Барнаул оказался на 17 месте по площади жилья. Сейчас средняя площадь новостроек составляет 54,3 кв. м, а вторичной недвижимости — 55,4 кв. м.

Портал отмечает еще одну тенденцию: в стране сокращается площадь студий, но в Барнауле малогабаритные квартиры напротив прибавляют «квадраты». За 2018 год студии выросли на 4% (23,1 кв. м) на вторичном рынке, а в новостройках — на 5% (28,2 кв. м).

Напомним, что перед Барнаулом стоит задача увеличить площадь жилья на одного человека до 25 кв. м через 10 лет. Пока чиновники отмечают, что горожане располагают 23 «квадратами» на человека. Добиться этого получится в том числе за счет обновления жилищного фонда. Алтайский край подал заявку на участие в федеральной программе по переселению из ветхого и аварийного жилья. Ожидается финансирование в размере 4,5 млрд рублей. Расселения дождутся множество аварийных домов краевой столицы. Взамен ветхим «малогобариткам», горожане постараются получить более просторные квартиры.