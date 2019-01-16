В Барнауле урезали площадь медкластера на Горе. Что еще изменили в проекте генплана?

В обновленном проекте Генерального плана развития Барнаула исправлен ряд недостатков, на которые указывали эксперты. Например, разработчики существенно сократили территорию медицинского кластера на Горе и вернули поселок Затон, который планировали расселить. Обновленный документ размещен на сайте ФГИС ТП в конце 2018 года. Рассматривать его будут до конца первого квартала 2019 года.

В представленном проекте генплана (карта функциональных зон) видно, что территории медицинского кластера сократилась примерно в два раза. Большую часть участка перевели в категорию лесопарковой зоны. Аналогичный статус получил небольшой надел между переулком Кауфмана и ул. Ляпидевского. Под специализированную (медицинскую) застройку отведен участок между улицами Ляпидевкого, Тихонова и 6-я Нагорная.

Ранее же около 10 га леса присваивался статус земель спецназначения, что позволяло оперативно выделять участки под строительство медобъектов. Так в нагорной части появился коммерческий ортопедический центр, там же хотели построить вертолетную площадку, плюс большие территории очистили от сосен для строительство парковок.

Обновленный проект генплана Барнаула. Фиолетовым обозначена зона медкластера. ФГИС ТП.

Еще одно важное приобретение — возвращение в генплан поселка Затон. В предыдущей версии проекта на его месте обозначались земли сельхозназначения, то есть фактически это означало расселение жителей. Сейчас Затон относится преимущественно к зоне малоэтажной застройки.

Что с полигоном ТБО?

В числе других правок — более точное определение зон застройки центральной части Барнаула, а также исключение территории, которую в предыдущей версии проекта относили под полигон ТБО. Напомним, Сергей Боженко, замначальника комитета по строительству администрации Барнаула, говорил, что площадку для полигона теперь ищут за пределами городского округа.

В проекте по-прежнему нет планов по строительству жилья на правом берегу Оби. На этот недостаток неоднократно обращали внимание эксперты. Они опасались, что ставка на освоение территорий занятых ветхим жильем (главное новшество проекта в целом), может затормозить темпы жилищного строительства в Барнауле. Строители поясняли, что не могут массово выкупать дома в частном секторе из-за высокой цены.

Обновленный проект генплана Барнаула. Справа фиолетовым обозначена новая зона спецзастройки. ФГИС ТП.

Также в проекте есть новшества. Например, рядом со Старым мостом через Обь выделена обширная зона под специализированную общественную застройку.

Проект Генерального плана развития Барнаула будут рассматривать в течение 3 месяцев, затем его должны обсудить эксперты и передать на рассмотрение в гордуму. Предположительно в июне, говорят источники altapress.ru.

Почему не приняли предыдущую версию проекта генплана

В Барнауле есть действующий до 2025 года генплан. Но он не соответствовал обновленной законодательной базе, поэтому администрация города заказала разработку нового до 2036 года. Питерский институт «Гипрогор» подготовил свою версию, которую вынес на публичные слушания в январе 2017 года. Однако документ критиковали эксперта, а также население, которое воспротивилось выбранному месту строительства полигона ТБО.

Документ отправили на доработку. Летом 2018 года разработчики представили новую версию, однако эксперты отметили, что ряд грубых нарушений так и остался неисправленным.

По данным сайта ФГИС ТП, заключение о несогласии с проектом генплана выдали Минприроды, министерства транспорта, энергетики, Федеральное агентство лесного хозяйства и другие ведомства.

Эксперты признают, что сам генеральный план не поможет городу стать комфортным и успешным. Необходима гибкая стратегия, которая поможет бизнесу и власти сосредоточиться на перспективных направлениях. Именно это и планировала сделать администрация Барнаула: в мэрии собирались создать отдел, который бы оперативно корректировать сам генплан и другие сопутствующие документы.