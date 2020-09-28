Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 сентября 8°C
Недвижимость

В Барнауле в шестой раз пытаются продать историческую поликлинику, где была сделана первая в городе кардиограмма

Полуразрушенное здание больницы на пр. Калинина, 24 до сих пор находится в муниципальной собственности. В прошлом году его пытались сдать в аренду буквально за бесценок — за один рубль. На этот раз комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула решил продать строение и выставил ценник в разы больше. Стартовая цена лота составила 9,1 млн рублей.

Поликлиника на пр. Калинина, 24.
Поликлиника на пр. Калинина, 24.
ukn22.ru

Здание больницы с подвалом общей площадью 969,9 кв. м стоит на земельном участке в 4,2 тыс кв. м. «Поликлиника» является объектом культурного наследия народов России.

По условиям аукциона будущий владелец после покупки в течение пяти лет должен отреставрировать старинный дом. Для этого «Наследием» уже подготовлена научно-проектная документация.

Здание &quot;Поликлиники&quot; на пр. Калинина, 24.
Здание «Поликлиники» на пр. Калинина, 24.
Из научно-проектной документации «Наследия».

Кроме того, на земельный участок, где стоит здание, с 10 октября прошлого года был установлен частный сервитут сроком на 49 лет в пользу Барнаульского меланжевого комбината «Меланжист Алтая».

Напомним, город далеко не в первый раз пытается избавиться от разрушающегося памятника. Аукцион, который пройдет 3 ноября, будет уже шестым в истории «Поликлиники». Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Последний прошел не так давно — 15 октября.

На сегодняшний день никто из потенциальных покупателей не заявился на аукцион.

Факты о здании на пр. Калинина

  • Одноэтажная «Поликлиника» была построена в 1936 году архитектором, чье имя кануло в лету. Облик строения имеет черты переходного периода от авангарда к классическому монументальному стилю сталинского ампира.
  • Здание принадлежит больнице № 2, которая начиналась как амбулатория «Текстильстроя» и была основана в 1936 году.
  • Здесь зародилась гематологическая служба Алтайского карая и начала работать первая лаборатория гемостаза.
  • В 1956 году в этой больнице была записана первая в Барнауле электрокардиограмма.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость