В Барнауле в шестой раз пытаются продать историческую поликлинику, где была сделана первая в городе кардиограмма

Полуразрушенное здание больницы на пр. Калинина, 24 до сих пор находится в муниципальной собственности. В прошлом году его пытались сдать в аренду буквально за бесценок — за один рубль. На этот раз комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула решил продать строение и выставил ценник в разы больше. Стартовая цена лота составила 9,1 млн рублей.

Здание больницы с подвалом общей площадью 969,9 кв. м стоит на земельном участке в 4,2 тыс кв. м. «Поликлиника» является объектом культурного наследия народов России.

По условиям аукциона будущий владелец после покупки в течение пяти лет должен отреставрировать старинный дом. Для этого «Наследием» уже подготовлена научно-проектная документация.

Здание «Поликлиники» на пр. Калинина , 24. Из научно-проектной документации «Наследия».

Кроме того, на земельный участок, где стоит здание, с 10 октября прошлого года был установлен частный сервитут сроком на 49 лет в пользу Барнаульского меланжевого комбината «Меланжист Алтая».

Напомним, город далеко не в первый раз пытается избавиться от разрушающегося памятника. Аукцион, который пройдет 3 ноября, будет уже шестым в истории «Поликлиники». Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Последний прошел не так давно — 15 октября.

На сегодняшний день никто из потенциальных покупателей не заявился на аукцион.