В Барнауле в шестой раз пытаются продать историческую поликлинику, где была сделана первая в городе кардиограмма

Здание больницы с подвалом общей площадью 969,9 кв. м стоит на земельном участке в 4,2 тыс кв. м. «Поликлиника» является объектом культурного наследия народов России.
По условиям аукциона будущий владелец после покупки в течение пяти лет должен отреставрировать старинный дом. Для этого «Наследием» уже подготовлена научно-проектная документация.
Кроме того, на земельный участок, где стоит здание, с 10 октября прошлого года был установлен частный сервитут сроком на 49 лет в пользу Барнаульского меланжевого комбината «Меланжист Алтая».
Напомним, город далеко не в первый раз пытается избавиться от разрушающегося памятника. Аукцион, который пройдет 3 ноября, будет уже шестым в истории «Поликлиники». Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Последний прошел не так давно — 15 октября.
На сегодняшний день никто из потенциальных покупателей не заявился на аукцион.
Факты о здании на пр. Калинина
- Одноэтажная «Поликлиника» была построена в 1936 году архитектором, чье имя кануло в лету. Облик строения имеет черты переходного периода от авангарда к классическому монументальному стилю сталинского ампира.
- Здание принадлежит больнице № 2, которая начиналась как амбулатория «Текстильстроя» и была основана в 1936 году.
- Здесь зародилась гематологическая служба Алтайского карая и начала работать первая лаборатория гемостаза.
- В 1956 году в этой больнице была записана первая в Барнауле электрокардиограмма.