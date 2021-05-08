В Барнауле ветераны Великой Отечественной войны могут оформить недвижимость, не выходя из дома

Специалисты региональной кадастровой палаты бесплатно выезжают к ветеранам ВОВ, чтобы принять и доставить документы по госуслугам Росреестра. О ежегодной акции, которая помогает фронтовикам оформить недвижимость не покидая дома, рассказали в пресс-службе кадастровой палаты края.

День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.

Госрегистрация прав на недвижимость, кадастровый учет, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) проводятся в кратчайшие сроки. В частности, бумажный вариант выписки из ЕГРН будет готов в течение одного рабочего дня.

Ольга Мазурова,

заместитель директора кадастровой палаты по Алтайскому краю:

Ветераны или их представители могут оставить заявку о выездном обслуживании, а специалисты оперативно приедут в удобное время, проконсультируют и примут документы. Услуга выездного обслуживания оказывается на безвозмездной основе. Данная акция действует в Кадастровой палате Алтайского края уже несколько лет. За период действия акции услуги Росреестра получили более 300 ветеранов ВОВ. В 2021 году такой услугой воспользовались 7 ветеранов ВОВ и вдов ветеранов ВОВ.

Филиал «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю Анна Зайкова

Оформить заявку на бесплатный выезд специалистов кадастровой палаты ветераны или их представители могут по телефону 8 (3852) 55-76-47 .

Для тех ветеранов, кому не требуется выезд специалиста на дом, но у кого есть вопросы по государственному учету земельных участков, домов, квартир, гаражей, дач и т.д. в кадастровой палате края действует телефонная линия.

Специалисты ведомства отвечают на вопросы ветеранов ( или их представителей) по телефону 8 ( 3852) 55-76-59 + короткий добавочный номер: 7704 , 7104 — по кадастровому учету земельных участков

7104 — по кадастровому учету земельных участков 7125 , 7112 — по кадастровому учету объектов капитального строительства

7112 — по кадастровому учету объектов капитального строительства 8003 , 8004 , 6958 , 6959 — по подготовке пакета документов на регистрацию прав

8004 6958 6959 — по подготовке пакета документов на регистрацию прав 7181 — по получению сведений из ЕГРН

Ранее сообщалось, что ко Дню Победы Пенсионный фонд России выплатит участникам и инвалидом Великой Отечественной войны по 10 тыс. рублей.

В фонде уточнили, что деньги будут предоставляться по указу президента Владимира Путина от 2019 года «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».