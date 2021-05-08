В Барнауле ветераны Великой Отечественной войны могут оформить недвижимость, не выходя из дома

Госрегистрация прав на недвижимость, кадастровый учет, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) проводятся в кратчайшие сроки. В частности, бумажный вариант выписки из ЕГРН будет готов в течение одного рабочего дня.
Ольга Мазурова,
заместитель директора кадастровой палаты по Алтайскому краю:
Ветераны или их представители могут оставить заявку о выездном обслуживании, а специалисты оперативно приедут в удобное время, проконсультируют и примут документы. Услуга выездного обслуживания оказывается на безвозмездной основе. Данная акция действует в Кадастровой палате Алтайского края уже несколько лет. За период действия акции услуги Росреестра получили более 300 ветеранов ВОВ. В 2021 году такой услугой воспользовались 7 ветеранов ВОВ и вдов ветеранов ВОВ.
Оформить заявку на бесплатный выезд специалистов кадастровой палаты ветераны или их представители могут по телефону
Для тех ветеранов, кому не требуется выезд специалиста на дом, но у кого есть вопросы по государственному учету земельных участков, домов, квартир, гаражей, дач и т.д. в кадастровой палате края действует телефонная линия.
Специалисты ведомства отвечают на вопросы ветеранов (или их представителей) по телефону
8 (3852) 55-76-59 + короткий добавочный номер:
- 7704, 7104 — по кадастровому учету земельных участков
- 7125, 7112 — по кадастровому учету объектов капитального строительства
- 8003, 8004, 6958, 6959 — по подготовке пакета документов на регистрацию прав
- 7181 — по получению сведений из ЕГРН
Ранее сообщалось, что ко Дню Победы Пенсионный фонд России выплатит участникам и инвалидом Великой Отечественной войны по 10 тыс. рублей.
В фонде уточнили, что деньги будут предоставляться по указу президента Владимира Путина от 2019 года «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».