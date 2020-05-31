В Барнауле выставили на торги крупнейший торговый центр за 500 млн рублей

На Avito появилось объявление о продаже крупнейшего в Барнауле торгово-выставочного центра, специализирующегося на продаже товаров для дома, ремонта и интерьера: «Республика». Там же находится и галерея «Республика ИЗО».

Барнаульский торгово-выставочный центр «РЕСПУБЛИКА» площадью более 43 000 кв. метров находится по адресу пр. Космонавтов, 6 г. В настоящий момент ТВЦ принадлежит компании, аффилированной со Сбербанком — «СБК РЕСПУБЛИКА». Ранее собственниками объекты были барнаульские бизнесмены братья Борис и Алексей Заякины.

Автор объявления указывает, что в «Республике» базируются магазины строительных материалов и мебельные торговые точки, а также фуд-корт, детская игровая комната.

А на четвертом этаже находится галерея «Республика ИЗО», открытая в 2012 году арт-критиком Вадимом Климовым и состоящая из пяти залов — это 500 кв. метров выставочного пространства, которые открыты для жителей и гостей города.

Объект продается на электронной торговой площадке, торги проводятся в форме публичного предложения с последовательным снижением цены. Стартовая цена — 500 млн рублей.

В апреле altapress.ru сообщал, что в Барнауле на продажу выставили недавно построенный торговый центр площадью 3,5 тыс. кв. метров на ул. Балтийской в районе пересечения с Сиреневой. Риэлтор просит за объект 199 млн рублей.

А чуть раньше появилась информация о попытке продать помещение магазина «Спортмастер» на пр. Красноармейском, 131, а также ТЦ «Бум» и ТЦ «Малина».