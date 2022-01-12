В Барнауле всего за 6,2 млн рублей продаются двухуровневые хоромы для воплощения самых бурных фантазий

Двухуровневая квартира отличается интересной планировкой и относительно большой площадью. Благодаря этому новый владелец сможет воплотить здесь самый амбициозный дизайнерский проект.
Кроме того, в квартире есть большая лоджия с площадкой для отдыха и полноценной баней из дерева. Отсюда открывается прекрасный вид на первый барнаульский «небоскреб» и историческую часть города.
При желании в этой части квартиры можно организовать рабочий кабинет, спортзал или перепланировать ее так, чтобы площадь жилья увеличилась еще на 30 кв. м.
Еще один плюс недвижимости заключается в тишине. Как утверждает автор объявления, соседи в доме «бесшумные».
Цена в 6,2 млн рублей, или 29,1 тыс. рублей за кв. м, не окончательная. Актуальную стоимость недвижимости нужно обязательно уточнить у продавца.