В Барнауле всего за 6,2 млн рублей продаются двухуровневые хоромы для воплощения самых бурных фантазий

Объявление о продаже квартиры площадью 213 кв. м появилось на сайте « Яндекс. Недвижимость ». «Четырешка» находится в центре краевой столице на ул. Короленко, 91 и, по словам автора, подойдет для реализации всех планов.

В Барнауле на ул. Короленко, 91 продается двухуровневая квартира за 6,2 млн рублей.

Двухуровневая квартира отличается интересной планировкой и относительно большой площадью. Благодаря этому новый владелец сможет воплотить здесь самый амбициозный дизайнерский проект.

Кроме того, в квартире есть большая лоджия с площадкой для отдыха и полноценной баней из дерева. Отсюда открывается прекрасный вид на первый барнаульский «небоскреб» и историческую часть города.

При желании в этой части квартиры можно организовать рабочий кабинет, спортзал или перепланировать ее так, чтобы площадь жилья увеличилась еще на 30 кв. м.

Еще один плюс недвижимости заключается в тишине. Как утверждает автор объявления, соседи в доме «бесшумные».

В Барнауле на ул. Короленко , 91 продается двухуровневая квартира за 6,2 млн рублей. «Яндекс. Недвижимость».

Цена в 6,2 млн рублей, или 29,1 тыс. рублей за кв. м, не окончательная. Актуальную стоимость недвижимости нужно обязательно уточнить у продавца.