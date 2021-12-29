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Недвижимость

В Барнауле ввели в эксплуатацию первую часть многострадального ЖК «Парковый»

В Барнауле выдали разрешение на ввод в эксплуатацию блок-секции № 3 многоквартирного жилого дома, входящего в ЖК «Парковый», сообщает мэрия города.

Стройка на ул. Парковая, 71. Февраль 2021.
Стройка на ул. Парковая, 71. Февраль 2021.
altapress.ru.

Напомним, строительство ЖК планировали завершить еще несколько лет назад, а после возобновления строительства третью блок-секцию хотели сдать в сентябре.

Всего в ЖК пять блок-секций, из которых третья стала первой введенной в эксплуатацию.

«Комитетом по строительству, архитектуре и развитию Барнаула выдано разрешение на ввод в эксплуатацию блок-секции № 3 многоквартирного жилого дома по ул. Парковой, 71. Ранее в профильный комитет от „Барнаулкапстроя“ поступили соответствующие заявление и документы, в том числе заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации», — рассказали в мэрии.

Застройщик организовал передачу жильцам ключей от квартир достроенного дома.

В Барнауле продаются квартиры &quot;проблемных&quot; домов ЖК &quot;Парковый&quot;.
В Барнауле продаются квартиры «проблемных» домов ЖК «Парковый».
«Авито».

«Ситуация в ЖК „Парковый“, который возводится через счета эскроу, неоднократно рассматривалась на заседаниях созданной администрацией города межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с завершением строительства многоквартирных домов и объектов недвижимости на территории Барнаула. Благодаря совместной работе государственных, муниципальных и других органов и ведомств удалось повлиять на возобновление работ и завершить строительство блок-секции № 3 жилого дома», — подчеркнули власти.

Работы на остальных четырех блок-секциях и подземной парковке продолжаются согласно дорожной карте строительства ЖК, ближе всех к сдаче — первая и вторая.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк дал установку, что «Парковый» нужно достроить с парковкой.

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