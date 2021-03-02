В Барнауле застройщик начал готовить участок с «Посуда-центром» под новый проект

Компания «Союз» готовит территорию, на которой находится бывший «Посуда-центр», под новый проект.

Полуразобранный торговый центр с землей остался после того, как осенью 2020 года его пытались переделать под ковидный госпиталь. Теперь ТЦ ждет или реконструкция, или полный демонтаж.

В мэрию для проведения межевания этого участка на пр. Ленина, 154 обратилась компания СЗ «Союз Фирсово», пишет «Алтайский портал недвижимости».

Организацию зарегистрировали 20 октября 2020 года, когда в администрации города приняли решение о создании ковидного госпиталя. Руководит фирмой Елена Греб — дочь и заместитель Владимира Отмашкина, начальника «Союза».

Глава города Вячеслав Франк рассмотрел обращение и распорядился разработать проект межевания части территории.

Учитывая назначение участка, на нем разрешается возводить и эксплуатировать торговый центр. При желании эту функцию можно будет изменить, чтобы построить дома высотой до 75 метров или 25 этажей, а также здания для образовательных, спортивных, развлекательных заведений многое другое.

Общая площадь участка составляет почти 37 тыс. кв. м.

Ранее власти признали, что ситуация с «Посуда Центром» вышла крайне неприятной.