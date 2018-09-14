В Барнауле жить страшнее, чем в Грозном. Составлен рейтинг безопасности российских городов

Алтайский город Рубцовск попал в топ-10 самых небезопасных городов страны по версии исследователей сайта недвижимости Domofond.ru. Данные рейтинга приводится на портале «Строительство». Исследователи опросили более 60 тысяч россиян в 150 городах.

Людям, принявшим участие в опросе, предложили оценить утверждение: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в тёмное время суток» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

Больше всего баллов получил Грозный, которому поставили 9,4 балла при среднем по стране 6,7. А вот самые плохие оценки получил Новочеркасск с 5 баллами.

Попавший в десятку самых небезопасных городов Рубцовск стоит на 147 месте с 5,4 баллами. А вот Барнаул с 6,8 баллами расположился на 57 месте. Жители столицы Алтайского края считают, что жить здесь опаснее, чем в Грозном. В Бийске дела обстоят хуже, чем в Барнауле, но не так страшно, как в Рубцовске. Наукоград находится на 84 месте с 6,6 баллами.

Страшнее чем в Бийске живется жителям Красноярска (89 место, 6,5 баллов), Кемерово (90 место, тоже 6,5 баллов) и Новосибирске (100 место, 6,4 балла). А вот Томск расположился между Барнаулом и Бийском на 62 месте с 6,6 баллами.