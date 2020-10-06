В барнаульских новостройках появится необычный гостиничный комплекс

Комплекс будет состоять из шести трехэтажных коттеджей и главного четырехуровневого корпуса.
На территории гостиницы планируется 29 парковочных мест, а коттеджи объединит общий двор.
С одной стороны комплекс будет граничить с коттеджным поселком «Солнечная поляна», с другой — с высотным жильем квартала 2038.
Проект разработала мастерская Золотова. Градостроительный совет администрации Барнаула одобрил его без замечаний.
Ранее градсовет рассмотрел проект строительства двух административных зданий по адресам: ул. Геодезическая, 111 и 113, проект комплекса Храма Святой Троицы, который планируется построить по адресу Солнечная Поляна, 90, и другие.