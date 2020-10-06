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Недвижимость

В барнаульских новостройках появится необычный гостиничный комплекс

На ул. Геодезической, 109 в районе Солнечной поляны в Барнауле запроектировали гостиничный комплекс коттеджного типа на 54 номера, сообщил «Алтайский портал недвижимости».

В районе ул. Геодезической в Барнауле.
В районе ул. Геодезической в Барнауле.
Скриншот Яндекс.Карты

Комплекс будет состоять из шести трехэтажных коттеджей и главного четырехуровневого корпуса.

На территории гостиницы планируется 29 парковочных мест, а коттеджи объединит общий двор.

С одной стороны комплекс будет граничить с коттеджным поселком «Солнечная поляна», с другой — с высотным жильем квартала 2038.

Проект разработала мастерская Золотова. Градостроительный совет администрации Барнаула одобрил его без замечаний.

Ранее градсовет рассмотрел проект строительства двух административных зданий по адресам: ул. Геодезическая, 111 и 113, проект комплекса Храма Святой Троицы, который планируется построить по адресу Солнечная Поляна, 90, и другие.

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