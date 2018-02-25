В 2017 году жители Алтайского края купили критично мало земельных участков

Руководитель Росреестра Юрий Кашалников сообщил, что в 2017 году жители края зарегистрировали только 110 тыс. земельных участков, в 2016-м же управление оформило 224 тыс. пакетов документов.

Олег Гильгенберг, руководитель агентства недвижимости "Алтайская элита", пояснил altapress.ru, что кроме очевидных причин, связанных с кризисом, есть и другие.

Олег Гильгенберг,

руководитель агентства недвижимости "Алтайская элита":

— Кадастровая цена участков возросла, поэтому повысились налоги и арендные платежи по недвижимости. Поэтому предприниматели очень взвешенно подходят к сделке и отказываются от участков про запас. Такая практика была раньше, но сейчас не актуальна.

Также Росреестр сообщает, что сократилось количество зарегистрированных прав собственности на жилые объекты: с 214 тыс. в 2016 году до 137 тыс. в 2017. Зато за отчетный период на 18% приросло количество зарегистрированных долевок — с 6262 в 2016 году до 7436 в 2017-м.

Отчет наглядно показывает, что львиную долю рынка недвижимости Алтайского края — 93,7% — составляют вторичные сделки. И только 6,3% — это первичный рынок.