В 2017 году жители Алтайского края купили критично мало земельных участков

Количество зарегистрированных земельных участков в Алтайском крае в 2017 году оказалось в два раза меньше, чем 2016-м. Также существенно провалились объемы регистраций жилых помещений, зато немного подросла ипотека. Такими данными поделилось Управление Росреестра по Алтайскому краю на расширенном заседании коллегии по итогам 2017 года.
Руководитель Росреестра Юрий Кашалников сообщил, что в 2017 году жители края зарегистрировали только 110 тыс. земельных участков, в 2016-м же управление оформило 224 тыс. пакетов документов.
Олег Гильгенберг, руководитель агентства недвижимости "Алтайская элита", пояснил altapress.ru, что кроме очевидных причин, связанных с кризисом, есть и другие.
Олег Гильгенберг,
руководитель агентства недвижимости "Алтайская элита":
— Кадастровая цена участков возросла, поэтому повысились налоги и арендные платежи по недвижимости. Поэтому предприниматели очень взвешенно подходят к сделке и отказываются от участков про запас. Такая практика была раньше, но сейчас не актуальна.
Также Росреестр сообщает, что сократилось количество зарегистрированных прав собственности на жилые объекты: с 214 тыс. в 2016 году до 137 тыс. в 2017. Зато за отчетный период на 18% приросло количество зарегистрированных долевок — с 6262 в 2016 году до 7436 в 2017-м.
Отчет наглядно показывает, что львиную долю рынка недвижимости Алтайского края — 93,7% — составляют вторичные сделки. И только 6,3% — это первичный рынок.
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