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Недвижимость

В кабмине пояснили, почему растут цены на жилье

За год цены на квартиры в России выросли на 26%.

Недвижимость. Жилье.
Недвижимость. Жилье.
altapress.ru

Подорожание жилья происходит из-за увеличения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы, пояснили в кабмине РФ.

«Влияние на рост цен оказывает комплекс факторов, среди которых увеличение стоимости строительных материалов, нехватка рабочей силы, льготная ипотека, пандемия и переход на проектное финансирование» — объяснил «Известиям» представитель вице-премьера Марата Хуснуллина.

При этом уточняется, что рост стоимости квартир в России замедлился, пишет ura.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин возмутился ростом цен на жилье в регионах и поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить цены на жилье.

По мнению президента, нужно не только создавать дополнительные предложения на рынке жилищного строительства, но и «посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС».

Ранее член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Панов заявил, что в 2021 году жилье в России продолжит дорожать — росту цен поспособствует повышенный спрос на квартиры, спровоцированный продлением программы льготной ипотеки.

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