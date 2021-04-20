В кабмине пояснили, почему растут цены на жилье

Подорожание жилья происходит из-за увеличения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы, пояснили в кабмине РФ.
«Влияние на рост цен оказывает комплекс факторов, среди которых увеличение стоимости строительных материалов, нехватка рабочей силы, льготная ипотека, пандемия и переход на проектное финансирование» — объяснил «Известиям» представитель вице-премьера Марата Хуснуллина.
При этом уточняется, что рост стоимости квартир в России замедлился, пишет ura.ru.
Ранее президент РФ Владимир Путин возмутился ростом цен на жилье в регионах и поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить цены на жилье.
По мнению президента, нужно не только создавать дополнительные предложения на рынке жилищного строительства, но и «посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС».
Ранее член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Панов заявил, что в 2021 году жилье в России продолжит дорожать — росту цен поспособствует повышенный спрос на квартиры, спровоцированный продлением программы льготной ипотеки.