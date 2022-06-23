В курортной зоне Алтая продают мега-коттедж с дизайном от мировых архитекторов за 459 млн рублей

Двухэтажный коттедж из бруса, расположенный вблизи Белокурихи, выставили на торги. Владелец — физическое лицо — хотел бы получить за него почти полмиллиарда рублей. Автор объявления называет его жилым комплексом, хотя, судя по описанию, это не многоквартирный дом, а индивидуальный.

Коттедж площадью 1,3 тыс. кв метров расположен недалеко от Белокурихи — сервис «Авито» указывает с. Новотырышкино. Здание построено из кедрового бруса, имеет пять спален, комнату для горничной, обеденный зал, детскую, бытовое помещение и прихожую.

«Коттедж архитекторы соединили с домом для персонала крышей-навесом, крытой галереей, — и получилась целостная, связанная воедино композиция из двух зданий и гаража», — сообщает автор объявления.

Он также утверждает, что в проектировании жилого комплекса принимали участие дизайнеры с мировым именем: Vedran Brkich, Anna Garmash, Herman Peters, High Garden. Внутреннюю отделку, архитектуру и дизайн выполнила югославская строительная компания.

Коттедж расположен на участке площадью 1,17 гектаров. По периметру территория засажена хвойными и лиственными деревьями, скрывающими ее от посторонних глаз.

Коттедж продается вместе с «начинкой»: техникой, мебелью и осветительными приборами. Но без личных вещей хозяина.

Владелец просит за свою собственность 459 млн рублей. Объект выставило на продажу агентство недвижимости «Алтайская элита».