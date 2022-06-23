23 июня
﻿
Недвижимость

В курортной зоне Алтая продают мега-коттедж с дизайном от мировых архитекторов за 459 млн рублей

Двухэтажный коттедж из бруса, расположенный вблизи Белокурихи, выставили на торги. Владелец — физическое лицо — хотел бы получить за него почти полмиллиарда рублей. Автор объявления называет его жилым комплексом, хотя, судя по описанию, это не многоквартирный дом, а индивидуальный.

Коттедж в курортной зоне Алтая.
Коттедж в курортной зоне Алтая.
Avito

Коттедж площадью 1,3 тыс. кв метров расположен недалеко от Белокурихи — сервис «Авито» указывает с. Новотырышкино. Здание построено из кедрового бруса, имеет пять спален, комнату для горничной, обеденный зал, детскую, бытовое помещение и прихожую.

«Коттедж архитекторы соединили с домом для персонала крышей-навесом, крытой галереей, — и получилась целостная, связанная воедино композиция из двух зданий и гаража», — сообщает автор объявления.

Он также утверждает, что в проектировании жилого комплекса принимали участие дизайнеры с мировым именем: Vedran Brkich, Anna Garmash, Herman Peters, High Garden. Внутреннюю отделку, архитектуру и дизайн выполнила югославская строительная компания.

Коттедж расположен на участке площадью 1,17 гектаров. По периметру территория засажена хвойными и лиственными деревьями, скрывающими ее от посторонних глаз.

Коттедж продается вместе с «начинкой»: техникой, мебелью и осветительными приборами. Но без личных вещей хозяина.

Владелец просит за свою собственность 459 млн рублей. Объект выставило на продажу агентство недвижимости «Алтайская элита».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость