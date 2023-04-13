В Москве на Гороховском переулке, 14 продают уникальный особняк Саввы Морозова в двух километрах от Кремля. Продажа резиденции закрытая, дом — культурное наследие народов России и находится под охраной. Что в нем интересного — разбирался altapress.ru.

Бирюзовый двухэтажный особняк построили в 1901 для одного из богатейших людей России начала XX века — Саввы Тимофеевича Морозова.

Заботливый миллионер

Савва Тимофеевич управлял семейным предприятием — текстильной Никольской мануфактурой, а также другими компаниями и заводами.

Морозов для своих рабочих отменил штрафы, ввел пособия для беременных, для горожан построил больницы, родильные приюты, жертвовал на издание книг. Можно сказать, позаботился.

Особняк Саввы Морозова в Москве. www.luxuryestate.com/ Особняк Саввы Морозова в Москве. www.luxuryestate.com/ Особняк Саввы Морозова в Москве. www.luxuryestate.com/

Революции он симпатизировал, поэтому финансировал издание газет «Искра», «Новая жизнь» и «Борьба», а также приглашал к себе домой левых эсеров вместе с Лениным.

Кроме того, любил театр — на создание знаменитого МХТ им. Чехова потратил около полумиллиона рублей. На те время — колоссальная сумма.

Особняк за 14,8 млрд рублей

Сейчас здание на Гороховском проспекте, 14 охраняет государство, его признали культурным наследием народов России. О том, что когда-то здесь проводила время «левая тусовка», сообщает медная табличка:

Особняк Саввы Морозова в Москве. www.luxuryestate.com/

В объявлении указано, что в здании 50 комнат. Известно, что как минимум 17 находятся на первом этаже. Площадь особняка — 3 тыс. кв м на участке в 30 соток.

Кстати, в советские времена там заседала редакция журнала «Международная жизнь».

Особняк Саввы Морозова в Москве. www.luxuryestate.com/ Особняк Саввы Морозова в Москве. www.luxuryestate.com/ Особняк Саввы Морозова в Москве. www.luxuryestate.com/

Любопытно, что барнаульский Дом купца Морозова (не того) тоже бирюзовый и двухэтажный.