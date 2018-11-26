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В Новоалтайске не могут распродать 600 квартир в новостройках

По данным краевого Минстройтранса, в Новоалтайске свободно около 600 квартир в уже сданных домах. Застройщики хотят попасть в госпрограмму, которая бы за счет льгот и субсидий привлекла покупателей. Однако пока подходящих вариантов нет. Проблему обсудили на круглом столе ИД «Алтапресс» по итогам работы строительной отрасли в 2018 году.

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

Стоимость недвижимости в Новоалтайске на 25−30% ниже, чем в Барнауле, однако до сих пор продажи двигались еще и за счет субсидий. Так, несколько лет назад градообразующие предприятия (РЖД, Алтайвагон) субсидировали процентную ставку по ипотеке для своих работников, помогая им покупать новостройки. В период с 2013—2015 года рынок недвижимости Новоалтайска был настолько привлекательным, что туда шли работать и барнаульские застройщики.

Евгений Клейнатовский,
директор компании «ПР-Холдинг»:

Сегодня таких программ нет, а маховик строительных заделов раскручен: дома начали сдавать в 2017 году, но квартир в них оказалось слишком много.

Кроме того, не всегда застройщики Новоалтайска эффективно продвигают свои квартиры на рынок, добавляет Дмитрий Дворядкин, президент Союза риэлторов Барнаула.

По словам Игоря Спивака, начальника управления строительства и территориального планирования краевого Минстройтранса, один из новоалтайских застройщиков хотел бы войти в госпрограмму субсидирования покупок новостроек. Но подобные программы фактически не действуют.

Он также добавил, что в Алтайском крае не продано около 4 тысяч квартир в домах, которые введены в эксплуатацию. Однако барнаульские строители и риэлторы отрицают такое серьезное затоваривание рынка новостроек.

Дмитрий Дворядкин,
президент Союза риэлторов Барнаула:

Риэлторы ощущают дефицит новостроек. Спрос есть, но мы сейчас не можем предложить покупателям квартиры в домах от застройщиков, которые введены в эксплуатацию: их нет. Сейчас предложение сформировано в основном домами, которые будут заселяться в конце 2019 года.

Отметим, что в конце 2018 года в Новоалтайске должны достроить проблемный ЖК «Демидов парк» компании «Аспект». По данным Госинспеции, в доме на ул. Прудская, 40 продано 543 квартиры из 765 запланированных (в строительстве участвуют 588 граждан). Планировалось, что часть квартир выкупят за бюджетный счет для медиков краевого тубдиспансера, который также строится в Новоалтайске.

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