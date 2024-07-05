В оживленном месте Барнаула снесут ресторан, в который уже давно никто не ходил

Начальная цена лота — более 1,8 млн рублей.
Площадь здания — 190 кв.м, навес — 110 кв. м.
Ресторан не работал как минимум год. 13 мая 2023 пользователи сети выкладывали фотографии заброшенного здания.
Начало выполнения работ: август 2024 года.
Окончание выполнения работ: сентябрь 2024 года.
Altapress.ru направил запрос в комитет по строительству, архитектуре и развитию города.
Недавно в Барнауле снесли дом под строительство многоэтажки.
А ранее мы показывали, как выглядит изнутри ЦУМ, от которого скоро ничего не останется.
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