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Недвижимость

В оживленном месте Барнаула снесут ресторан, в который уже давно никто не ходил

В Барнауле сносят ресторан «Славяне» рядом с автовокзалом. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Славяне».
«Славяне».
2GIS

Начальная цена лота — более 1,8 млн рублей.

Площадь здания — 190 кв.м, навес — 110 кв. м.

Ресторан не работал как минимум год. 13 мая 2023 пользователи сети выкладывали фотографии заброшенного здания.

Начало выполнения работ: август 2024 года.

Окончание выполнения работ: сентябрь 2024 года.

Altapress.ru направил запрос в комитет по строительству, архитектуре и развитию города.

Недавно в Барнауле снесли дом под строительство многоэтажки.

А ранее мы показывали, как выглядит изнутри ЦУМ, от которого скоро ничего не останется.

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