Что происходит на месте старого ЦУМа, который сносят ради нового

Демонтаж старого ЦУМа начали в этом месяце. Строительство нового комплекса займет порядка двух лет. Что сейчас происходит на месте будущей высотки – в фоторепортаже altapress.ru

Со здания снимают фасад, демонтируют вывески. На дверях написаны объявления о закрытии магазинов. Территория ограждена забором и во всю идет разбор здания. Кирпичи уносит экскаватор.

Собственник ЦУМа Евгений Ракшин также планирует демонтировать несколько павильонов, расположенных рядом со зданием. Так, уже снесли кофейню Coffee Like. На территории поставили металлические балки, оградили красной лентой.

Что будет в новом ЦУМе

На крыше нового ЦУМа предусмотрели возможность приземления грузовых дронов-доставщиков, которых, возможно, в будущем запустят маркетплейсы.

Также в офисах и гостинице ЦУМа будут умные помещения.

Первые два этажа займут общественные сферы: общепит с кофейнями, ресторанами и кафе, а также супермаркет «Мария-Ра», который будет современнее.

На втором этаже сделают классический ресторан с большим залом и террасой на крыше стилобата.

Высотную часть займут офисы и отель на 80 номеров уровня «четыре звезды».

На самом верху откроется красивый и современный ресторан.

Почему старый ЦУМ решено снести

ЦУМ строили по советской технологии: первый и второй этаж универмага были торговыми, а третий и подвал занимали склады.

Большие запасы товаров уже не требовались, поэтому их переоборудованы технические площади под торговые. Тогда это был один из объектов, куда арендаторы вставали в очередь.

Но с развитием торговых центров в городе интерес к ЦУМу стал угасать. Прежде всего, к цокольному и третьему этажам. Этого следовало ожидать: в здании нет лифта и эскалатора, а покупатели к таким условиям уже не готовы, рассказал Евгений Ракшин.

Так и пришло решение разрабатывать концепцию, подходящую для этой локации и всего ЦУМа в целом.

Ранее бизнесмен Евгений Ракшин рассказал о примерных сроках строительства нового ЦУМа.

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