Старый дом на ул. Короленко, 112, где никогда не было ни воды, ни газа, ни канализации, снесли. Его жителей ранее расселил «ГлавАлтайСтрой» (относится к «Союзу»), который планирует возвести на этом месте многоэтажный ЖК.

На пересечении ул. Короленко и Радищева готовится масштабная стройка: застройщик выкупал и сносил ближайшие дома. Площадку начали расчищать еще в 2021 году. Последним оставался дом на ул. Короленко, 112, разделенный на четыре семьи.

Собственники переживали, что их не расселят, а дом развалится сам при строительстве многоквартирника. Но опасения оказались напрасными. Сейчас рабочие собирают строительный мусор.

Как объясняла жительница дома Наталья, строение планировали снести еще при советской власти. По ее словам, из-за аварийного статуса к дому не проложили ни канализацию, ни водопровод, ни центральное отопление, ни газопровод — в этом мы убедились сами.

Долгие годы пенсионеры носили воду в ведрах с ближайшей колонки, топили печь в холода и справляли нужду в уличном туалете. Каждую весну подвал затапливала талая вода.

Дом на Короленко, 112. Анна Зайкова. Дом на Короленко, 112. Анна Зайкова. Дом на Короленко, 112. Анна Зайкова.

Чтобы их переселил муниципалитет, жители дома обращались в разные инстанции, дойдя до администрации президента, но аварийность дома предстояло доказывать заново и за свой счет.

Ранее мы публиковали схему возможной посадки многоквартирного дома у пересечения ул. Короленко и Радищева.

Схема предполагаемой посадки многоквартирного дома на угле ул. Радищева и ул. Никитина. Предоставлено altapress.ru

Согласно схеме, общая площадь участка — 5,2 тыс. кв. м, предварительная площадь квартир — 16,4 тыс. кв. м. Их возможное количество — 253. Расчетная численность населения — 558 человек. Скорее всего, здесь также построят подземную парковку. Возможно, сама постройка будет состоять из трех блоков: два 14-этажных и одного 17-этажного, который станет угловым высотным акцентом.

Впрочем, схему уже могли полностью переработать. Объект не представляли на градостроительном совете.

Ранее altapress.ru показывал первые фото и видео, сделанные внутри ЦУМа.

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