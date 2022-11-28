28 ноября
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Недвижимость

В России снижаются цены на долгосрочную аренду жилья

Цены на долгосрочную аренду жилья падают в России, пишет «Коммерсантъ».

Недвижимость
Недвижимость
ссо

Наниматели становятся более разборчивыми и дольше ищут доступные варианты.

По оценкам экспертов, падение цен благоприятно для тех, кто собирается снять жилье.

В среднем аренда «однушек» на 18 крупнейших региональных рынках стоила 21,7 тыс. рублей в месяц, а «двушек» — 31,9 тыс. рублей.

«Разброс значений от города к городу очень велик — это свидетельствует об изменении структуры предложения, характерном для повышенной турбулентности», — сказал руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Ранее экс-хозяин «Губернского лекаря» остановил строительство небоскреба в Барнауле из-за ковида и спецоперации.

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