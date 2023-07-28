28 июля
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Недвижимость

В случае банкротства россиянам оставят ипотечное жилье

Россияне смогут сохранить единственное ипотечное жилье в случае, если их признают банкротами, пишут «Известия».

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com

Для сохранения такой недвижимости, заемщик обязан заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации кредита.

Сейчас ипотечное единственное жилье могут забрать даже за непогашение не ипотечных займов, указывает Газета.Ru. Законопроект направлен на поддержку добросовестных заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Между тем первоначальный взнос по ипотеке в России планируют повысить до 20%, затем - до 30%.

Кроме того, банки обязали применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки.

И стало известно, что сумма выданных кредитов по сельской ипотеке превысила 10 млрд рублей.

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