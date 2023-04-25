25 апреля
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Недвижимость

В старинный барнаульский особняк со стильным ремонтом геймеров вселился филиал завода

Барнаульский филиал одного из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края — предприятия-экспортера «Кучуксульфат» — переехал в офис, ранее отремонтированный студией разработки игр Zefir Games. Офис расположен в здании, которое официально называют «Купеческим особняком»: оно построено в 1910-х годах и находится в исторической части Барнаула.

Особняк на ул. Короленко, 63. Барнаул.
Особняк на ул. Короленко, 63. Барнаул.
Altapress.ru

Арендатор-геймер

В особняк дореволюционной постройки, расположенный в Барнауле на ул. Короленко, 63, студия разработки игр Zefir Games (партнер компании-гиганта Playrix) въехала в 2019 или начале 2020 года.

Студия арендовала ее у собственника — барнаульской фирмы «Квартал», близкой к владельцам «Форбанка», ныне ликвидированного (совладельцы банка — в числе соучредителей фирмы).

Zefir Games сама отремонтировала помещения, сумев сохранить «атмосферу пространства с вековой историей и дать ему новое прочтение», писал altapress.ru в начале 2020 года.

Офис Zefir Games.
Офис Zefir Games.
Анна Зайкова

IT-компания постаралась максимально сохранить старинную кирпичную кладку времен Российской империи, хотя на некоторых стенах ее пришлось закрыть — восстановлению она не подлежала.

«Кирпичная кладка задала общую стилистику помещений — лофт. Их наполнили цветными акцентами — белым, желтым и яркой зеленью, — рассказывал корреспондент altapress.ru, побывавший в офисе.

Арендатор-производственник

Однако осенью 2022 года в сообществе геймеров обсуждали слух, источником которого, как утверждалось, были сотрудники Zefir Games.

Якобы Playrix после начала спецоперации сначала пыталась «релоцировать их из России», но потом передумала. А затем закрыла офис, переведя всех на удаленку. В начале 2020 года в Zefir Games работало 40 человек.

Офис Zefir Games.
Офис Zefir Games.
Анна Зайкова

Atapress.ru не удалось найти ни официального опровержения, ни подтверждения информации о закрытии студии. Однако очевидно: в здании на ул. Короленко, 63 ее больше нет.

В апреле в обустроенный геймерами офис въехал новый арендатор — барнаульский филиал «Кучуксульфат», головное предприятие которого расположено в поселке Степное озеро Благовещенского района.

Филиал переехал сюда из помещения на пр. Ленина, 69. Предприятие пока оставило прежний ремонт — внутри сохранилась даже вывеска Zefir Games.

Особняк на ул. Короленко, 63. Барнаул.
Особняк на ул. Короленко, 63. Барнаул.
Altapress.ru

Особняк, но не купеческий

Надо сказать, что дом на ул. Короленко, 63 часто называют купеческим. Под названием «Купеческий особняк» он включен в официальный «Список объектов культурного наследия Алтайского края», опубликованный алтайохранкультурой.

Между тем, краевед Алексей Челомбитко считает: называть его купеческим неверно.

Офис Zefir Games.
Офис Zefir Games.
Анна Зайкова

«На самом деле тот одноэтажный деревянный купеческий дом Сбитневых, что когда-то стоял на этом месте, был снесен после 1912 года новым владельцем усадьбы — мещанином Александром Петровичем Смирновым, который и возвел нынешнее двухэтажное здание. Кстати, мещанина Смирнова в то время можно бы было назвать «королем рыбной торговли» Барнаула», — написал он на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Так или иначе — после революции, в 1920 году, здание национализировали. Много десятилетий в нем располагались учреждения.

Среди них — центральная тарифо-расценочная комиссия, губернские отделы труда, соцобеспечения, статистики. А потом милиция и вездесущее ОГПУ.

Барнаульский окружной отдел ОГПУ в 1925-1932 гг. (ул.Короленко, 63)
Барнаульский окружной отдел ОГПУ в 1925—1932 гг. (ул.Короленко, 63)
retro. moi-barnaul.ru

В 1990-х годах здание занимало МУП по благоустройству Барнаула, затем помещения сдали в аренду городскому телевидению.

В 2015 году его собственником стала барнаульская фирма «Квартал», которая отреставрировала его за 18 млн рублей. Ремонт внутренних помещений делали уже арендаторы.

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