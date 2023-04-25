В старинный барнаульский особняк со стильным ремонтом геймеров вселился филиал завода

Барнаульский филиал одного из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края — предприятия-экспортера «Кучуксульфат» — переехал в офис, ранее отремонтированный студией разработки игр Zefir Games. Офис расположен в здании, которое официально называют «Купеческим особняком»: оно построено в 1910-х годах и находится в исторической части Барнаула.

Арендатор-геймер

В особняк дореволюционной постройки, расположенный в Барнауле на ул. Короленко, 63, студия разработки игр Zefir Games (партнер компании-гиганта Playrix) въехала в 2019 или начале 2020 года.

Студия арендовала ее у собственника — барнаульской фирмы «Квартал», близкой к владельцам «Форбанка», ныне ликвидированного (совладельцы банка — в числе соучредителей фирмы).

Zefir Games сама отремонтировала помещения, сумев сохранить «атмосферу пространства с вековой историей и дать ему новое прочтение», писал altapress.ru в начале 2020 года.

Офис Zefir Games. Анна Зайкова

IT-компания постаралась максимально сохранить старинную кирпичную кладку времен Российской империи, хотя на некоторых стенах ее пришлось закрыть — восстановлению она не подлежала.

«Кирпичная кладка задала общую стилистику помещений — лофт. Их наполнили цветными акцентами — белым, желтым и яркой зеленью, — рассказывал корреспондент altapress.ru, побывавший в офисе.

Арендатор-производственник

Однако осенью 2022 года в сообществе геймеров обсуждали слух, источником которого, как утверждалось, были сотрудники Zefir Games.

Якобы Playrix после начала спецоперации сначала пыталась «релоцировать их из России», но потом передумала. А затем закрыла офис, переведя всех на удаленку. В начале 2020 года в Zefir Games работало 40 человек.

Офис Zefir Games. Анна Зайкова

Atapress.ru не удалось найти ни официального опровержения, ни подтверждения информации о закрытии студии. Однако очевидно: в здании на ул. Короленко, 63 ее больше нет.

В апреле в обустроенный геймерами офис въехал новый арендатор — барнаульский филиал «Кучуксульфат», головное предприятие которого расположено в поселке Степное озеро Благовещенского района.

Филиал переехал сюда из помещения на пр. Ленина, 69. Предприятие пока оставило прежний ремонт — внутри сохранилась даже вывеска Zefir Games.

Особняк на ул. Короленко , 63. Барнаул. Altapress.ru

Особняк , но не купеческий

Надо сказать, что дом на ул. Короленко, 63 часто называют купеческим. Под названием «Купеческий особняк» он включен в официальный «Список объектов культурного наследия Алтайского края», опубликованный алтайохранкультурой.

Между тем, краевед Алексей Челомбитко считает: называть его купеческим неверно.

Офис Zefir Games. Анна Зайкова

«На самом деле тот одноэтажный деревянный купеческий дом Сбитневых, что когда-то стоял на этом месте, был снесен после 1912 года новым владельцем усадьбы — мещанином Александром Петровичем Смирновым, который и возвел нынешнее двухэтажное здание. Кстати, мещанина Смирнова в то время можно бы было назвать «королем рыбной торговли» Барнаула», — написал он на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Так или иначе — после революции, в 1920 году, здание национализировали. Много десятилетий в нем располагались учреждения.

Среди них — центральная тарифо-расценочная комиссия, губернские отделы труда, соцобеспечения, статистики. А потом милиция и вездесущее ОГПУ.

Барнаульский окружной отдел ОГПУ в 1925—1932 гг. ( ул.Короленко , 63) retro. moi-barnaul.ru

В 1990-х годах здание занимало МУП по благоустройству Барнаула, затем помещения сдали в аренду городскому телевидению.

В 2015 году его собственником стала барнаульская фирма «Квартал», которая отреставрировала его за 18 млн рублей. Ремонт внутренних помещений делали уже арендаторы.