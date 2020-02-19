Как купеческий дом в центре Барнаула превратился в лофт игровой компании с мировым именем

Старинный особняк на пересечении пр. Ленина и ул. Короленко повидал многое, но сейчас ему по-настоящему повезло. Здание практически целиком арендовала IT-компания, у которой хватило средств и вкуса сохранить атмосферу пространства с вековой историей и дать ему новое прочтение. Теперь в open space с кирпичной кладкой времен Российской империи создают мобильные игры для мирового рынка.

Как айтишники оказались в особняке

«Мы влюбились в это здание еще в 2018 году, когда искали место для прежнего офиса, — рассказывает Наталья Оглоблина, руководитель компании Zefir Games. — Зашли внутрь и увидели просторное, светлое помещение с высокими потолками, старинную кирпичную кладку. Отказались от него только из-за высокой стоимости. В прошлом году нам его снова предложили, и тут звезды сошлись».

Внутри купеческого дома по ул. Короленко , 63 до ремонта. Фото предоставлено Zefir Games.

Особняк на ул. Короленко, 63 — памятник культуры краевого значения. Его построили в конце XIX века, и до 1917 года он принадлежал купцам и их наследникам. В советское время в нем работала уездная управа, тарифно-расценочная комиссия, милиция, а в 1990-х создавало свои программы городское телевидение.

Потом около 20 лет здание пустовало. Иногда местные художники проводили в нем выставки, атмосфера полузаброшенного исторического дома к этому располагала.

Офис Zefir Games. Анна Зайкова Барнаульский окружной отдел ОГПУ в 1925—1932 гг. ( ул.Короленко , 63) retro. moi-barnaul.ru

В 2017 году собственник провел в доме ремонтно-реставрационные работы на 18 млн рублей. В числе прочего отремонтировали фасад — теперь он снова украшает центральные улицы города. Внутренние же помещения оставались не в лучшем виде.

Арендатора не могли найти долго, рассказывает Наталья Оглоблина. У собственника были высокие требования. И IT-компания с ее культурой и форматом работы под них подошла.

Что известно о компании Zefir Games Барнаульская студия разработки игр Zefir Games — это партнер компании-гиганта Playrix, который входит в топ-5 разработчиков мобильных игр в мире. Еще недавно она называлась Alawar Studios, но осенью 2019 года прекратила сотрудничество с новосибирским издателем Alawar. Вместе они выпустили серии таких известных игр как Beholder и «Веселая ферма», которые стали популярными в разных странах мира. В Zefir Games работает 40 человек, средний возраст сотрудников — около 30 лет.

Задача — спасти старину

Максимально сохранить старинную кирпичную кладку — такой была основная задача новых обитателей здания перед началом ремонта. На некоторых стенах ее пришлось закрывать, потому что восстановлению она не подлежала.

Офис Zefir Games. Анна Зайкова

Но везде, где было можно, ее отреставрировали. На отдельных кирпичах и сейчас просматриваются печати заводов времен империи.

Наталья Оглоблина,

руководитель компании Zefir Games:

«Наташа, когда мы уже все это прикроем, обои наклеим?», — спросила после переезда наша хозяюшка Анна Николаевна, она женщина солидного возраста, и следит за порядком в студии уже 16 лет. Знала бы она, сколько мы вложили в этот кирпич! Конечно, я ей ответила, что никогда (смеется, — прим. ред.).

Офис Zefir Games. Анна Зайкова

Кирпичная кладка задала общую стилистику помещений — лофт. Их наполнили цветными акцентами — белым, желтым и яркой зеленью. Получилось пространство для молодых, веселых и творческих людей.

Как устроен офис Zefir Games

В купеческом доме два этажа, их общая площадь — порядка 650 квадратных метров.

Офис разделили на три зоны — административную, рабочую и зону отдыха. Первая заняла весь нижний этаж. Там находится кабинет руководителя и три переговорные комнаты.

Наталья Оглоблина,

руководитель компании Zefir Games:

К сожалению, общее большое пространство на первом этаже пришлось разделить на несколько кабинетов. Этого требовали наши рабочие задачи. Внутри студии есть команды, они часто обсуждают текущие процессы. Делать это там, где все работают, не очень удобно. Потому нам и понадобилось несколько переговорных.

Большую часть второго этажа занимает зонированный open space, здесь работают гейм-дизайнеры, программисты, художники и тестировщики. Такой формат выбрали опять же исходя из задач: когда вся команда разработки сидит бок о бок, многие вопросы решаются быстрее.

Офис Zefir Games. Анна Зайкова

Интересно, что на потолке второго этажа остались старые перекрытия из лиственницы — их оставили на виду, как и кирпич. Они радуют глаз и удивляют своей монументальностью. Рабочие во время ремонта убедились, что древесина от времени стала прочной почти как камень.

Офис Zefir Games. Анна Зайкова

В зоне отдыха два помещения — кухня и игровая комната. Как и другие IT-компании в Барнауле, Zefir Games уделяет много внимания комфорту сотрудников и обеспечивает им горячие обеды и разные перекусы. Можно поесть в любое время.

Офис Zefir Games. Анна Зайкова

Игровая комната используется для отдыха. И там в действительности можно поиграть (есть игровая консоль и телевизор), а также просто пообщаться и переключиться с рабочих задач. Сотрудники иногда приходят в офис в выходные, чтобы устроить дружеские посиделки — для этого кухня и игровая тоже оказываются весьма кстати.

ОфисZefir Games. Анна Зайкова

Во многих помещениях лофта наклеены обои, причем эскизы некоторых из них нарисовали художники Zefir Games. Сами обои по заказу студии сделала московская компания.

В ближайшее время офис планируют наполнить большим количеством живых зеленых растений. Их подберет биолог, исходя из количества света и других параметров помещения. Так что комфортно будет не только людям.