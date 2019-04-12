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Недвижимость

В центре Барнаула построили офис в историческом стиле

На улице Гоголя завершилось строительство здания в историческом стиле. Объект уже ввели в эксплуатацию, но пока собственник не решил, что там будет располагаться.

Гоголя, 58а.
Гоголя, 58а.
Altapress.ru.

Новое здание построил предприниматель Евгений Чернов. Он приобрел в 2015 году деревянную двухэтажку под снос (не являлось памятником архитектуры), но несколько лет не мог утвердить эскиз строения на градосовете. Затем дом сгорел.

Гоголя, 58а.
Гоголя, 58а.
altapress.ru

В феврале 2018 года предприниматель представил проект каменного двухэтажного дома, архитектура которого копировала исторические объекты в центре. У него небольшие по размеру окна, второй этаж отделен карнизом от первого, на кровле установлена декоративная кованая решетка. Вход также облагорожен ковкой. Стены оштукатурены и окрашены.

Сейчас здание построено и введено в эксплуатацию. Его помещения подготовили для финишной отделки. Чернов не исключает продажу объекта или сдачи его в аренду под офисы.

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