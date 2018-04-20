В Барнауле продают большое помещение площадью 200 квадратных метров, сообщает "Недвижимость Алтай".
В центре Барнаула продают помещение в стиле лофт под бар и банкетный зал. Фото : realtai.ru.
В центре Барнаула продают помещение в стиле лофт под бар и банкетный зал. Фото : realtai.ru.
В центре Барнаула продают помещение в стиле лофт под бар и банкетный зал. Фото : realtai.ru.
В центре Барнаула продают помещение в стиле лофт под бар и банкетный зал. Фото : realtai.ru.
В центре Барнаула продают помещение в стиле лофт под бар и банкетный зал. Фото : realtai.ru.
Продавец пишет, что внутри сделали ремонт в стиле лофт, есть два входа, а окна выходят на проспект Ленина. Также есть отдельная зона под кухню.
Риелтор отмечает, что объект подойдет под кафе, кальянный бар, банкетный зал, офис, фитнес-центр или швейное производство.
Стоимость — 7 млн 800 тысяч рублей.
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