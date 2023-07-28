В здании, где работает мэр Барнаула, до весны 2024 года будут делать «работы по сохранению объекта»

Мэрия Барнаула нашла подрядчика на «работы по сохранению объекта культурного наследия», расположенного на пр. Ленина, 18, следует из сайта госзакупок. Этот объект - одно из зданий администрации города, в которым, по данным сайта города, находится кабинет мэра Вячеслава Франка. А вот другим барнаульским памятникам архитектуры повезло меньше. Нынешним летом краевые власти объявили аукционы, связанные с их ремонтом. Но так и не смогли найти желающих заняться объектами культурного наследия.

Масштабный ремонт

Здание на пр. Ленина, 18 входит в реестр объектов культурного наследия регионального значения под названием «Дом начальника Алтайского горного округа».

Работы, которые должен будет провести в здании победитель аукциона, его организатор (городской комитет муниципального заказа) назвал «сохранением объекта культурного наследия».

Начальная цена контракта – 33,8 млн рублей. Аукцион состоялся в июне, его победителем признана барнаульская фирма «Алтайхимзащита», специализирующаяся на капремонте объектов недвижимости, принадлежащих муниципалитетам и госучреждениям.

Памятник архитектуры - здание мэрии на пр. Ленина, 18. Altapress.ru

Так, для ГУВД эта фирма построила гараж на 400 машиномест, в поселке Степное озеро она капитально отремонтировала бассейн, делала ремонт зданий и помещений БЮИ и т.д

«Алтайхимзащита» была единственным участников торгов, так что контракт с ней заключен по максимальной цене. На «работы по сохранению объекта» ей выделили меньше года - завершиться они должны не позднее 30 апреля 2024 года.

Судя по сметам, речь идет о масштабном ремонте. Победителю предстоит демонтировать старую отделку (от потолка до полов и плинтусов) и коммуникации.

А затем все отделать по новой и смонтировать новые инженерные сети, узлы учета, системы кондиционирования, вентиляции и пожарной сигнализации.

Памятник архитектуры - здание мэрии на пр. Ленина, 18. Altapress.ru

Неинтересные тендеры

Зданию на пр. Ленина, 18, можно сказать повезло. А вот найти подрядчиков для других барнаульских памятников архитектуры на аукционах, проходящих нынешним летом, не удалось.

Так, краевой центр госзакупок попытался найти подрядчика на капремонт кровли здания, где расположен музей истории литературы, искусства и культуры Алтая – на ул. Л. Толстого, 2. Здесь, вероятнее всего, родился выдающийся российский дипломат Александр Оларовский и больше столетия был суд.

На ремонт кровли старинного здания власти готовы были потратить 9,3 млн рублей. Однако по окончании срока подачи заявок (23 июня) на аукцион никто так и не заявился.

Открытие экскурсионной тропы в ГМИЛИКА Анна Зайкова

Тот же краевой центр госзакупок не смог найти подрядчиков на капремонт здания на пр. Ленина, 41/ ул. Чкалова, 64 (объект культурного наследия регионального значения "Гостиница", 1950-е годы).

Начальная стоимость работ - 16,6 млн рублей. К 25 июля, последней дате приема заявок, желающих поучаствовать в тендере тоже не нашлось.

Еще один аукцион связан с кирпичным "Домом Полякова", имеющим адрес ул. Гоголя, 44. Много лет в этом купеческом особняке был "Российской-немецкий дом", но в начале 2021 года его переименовали в "Дом народов Алтайского края".

Здесь речь шла пока только о разработке проектной документации на реставрацию и приспособление для современного использования. 14 июля выяснилось: желающих разработать проект за 2,2 млн рублей не имеется.

Памятник архитектуры - "Дом купца Полякова", 1913 г. Ул. Гоголя, 44 Altapress.ru

Ранее altapress.ru рассказывал, что мэрия Барнаула добилась в суде решения о ремонте фасада памятника архитектуры – богадельни купца Пуртова. Сделать это обязано теруправление Росимущества по Алтайскому краю и Республике Алтай, так как здание находится в федеральной собственности.

Иск подала администрация Центрального района, и две судебные инстанции ее требования удовлетворили - в частности, в Томске арбитраж вынес решение по делу 15 марта.

На приведение в порядок фасада теруправлению Росимущества дали семь месяцев. Но какого-либо движения вокруг и около здания не заметно, а тем временем фасад продолжает разрушаться - на фото видны упавшие на тротуар элементы.