28 февраля
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Недвижимость

Вера Брежнева и Константин Меладзе выставили на продажу свой особняк

Особняк певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе выставлен на продажу, сообщает StarHit.

Кадр из сериала "Мажор".
Кадр из сериала "Мажор".
Сериал "Мажор"

Они уже больше года не появляются в России.

Трехэтажный особняк находится в элитном поселке «Миллениум парк». Площадь — 700 квадратных метров.

Стоимость дома — 299 млн рублей. При этом экс-солистка «ВИА Гры» отказалась от подмосковной прописки в пользу итальянского гражданства.

Ранее звездная пара оставила знаменитый замок в деревне Грязь на водителя и охранников. Также сообщалось, что замок Пугачевой и Галкина* резко подешевел. По мнению эксперта по недвижимости Арины Лац, сейчас мало кто пожелает приобрести эту недвижимость за 1 млрд рублей. Эксперт даже не смогла назвать кандидата.

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