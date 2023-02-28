Вера Брежнева и Константин Меладзе выставили на продажу свой особняк

Они уже больше года не появляются в России.

Трехэтажный особняк находится в элитном поселке «Миллениум парк». Площадь — 700 квадратных метров.

Стоимость дома — 299 млн рублей. При этом экс-солистка «ВИА Гры» отказалась от подмосковной прописки в пользу итальянского гражданства.

Ранее звездная пара оставила знаменитый замок в деревне Грязь на водителя и охранников. Также сообщалось, что замок Пугачевой и Галкина* резко подешевел. По мнению эксперта по недвижимости Арины Лац, сейчас мало кто пожелает приобрести эту недвижимость за 1 млрд рублей. Эксперт даже не смогла назвать кандидата.