Виктор Четошников раскритиковал ведущих застройщиков Барнаула

Руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края Виктор Четошников раскритиковал двух крупнейших застройщиков Барнаула — компании «Селф» и «Сибирия». Их дома неудобны для жизни и сомнительны по архитектуре, заявил он в ходе онлайн-конференции, которая состоялась на официальном сайте Алтайского края 29 января.

К Виктору Четошникову обратилась жительница Баранула Светлана Карпачева: «Нелепо смотрятся высотные дома за Молодежным театром (ЖК „Столичный“ компании „Селф“, — прим. ред.), пугает многоэтажность дома „Собрание“ за Дворцом бракосочетания („Сибирия“, — прим. ред.). Среди пятиэтажных домов на пр. Рыночном строится 16-этажный дом („Селф“, — прим. ред.). Эти несуразные строения на многие столетия исказят городскую среду визуально и принесут дополнительную нагрузку коммунальной, социальной инфраструктуре».

Новостройки Барнаула. Анна Зайкова.

Главный архитектор Алтайского края заявил, что разделяет такую оценку современной городской архитектуры. «Причина в том, что игнорируется система градостроительного планирования и регулирования», — считает он.

Виктор Четошников,

руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края:

Это не архитектура в широком её понимании, а банальное обслуживание бизнес-интересов застройщика, дискредитация архитектурной профессии. Причины такого распространившегося явления, именуемого «точечная застройка», заключаются в игнорировании системы градостроительного планирования и регулирования — строго последовательных проектных этапов по схеме «от общего к частному».

Виктор Четошников указывает на то, что в Барнауле зачастую нет проектов планировок территорий — документов, детально определяющих параметры застройки участка (размещение, количество этажей, площадь). Это приводит к «штучным» решениям по отдельным объектам, не складывающимся в законченный комплекс.

Дом на ул. Профинтерна. selfstroi.ru

Он добавил, что в настоящее время согласуются новые нормативы градостроительного проектирования Алтайского края. Они более ясно и однозначно определяющие требования и нормы, способствующие повышению качества городской среды.