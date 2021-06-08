Выяснилось, что Путин «выстрадал» решение о продлении льготной ипотеки

«Решение, о котором объявил президент, выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации», — сказал он.

В результате, пояснил министр, «ипотека очень хорошо идет». В случае же резкой остановки этой программы отрасль столкнулась бы с провалом спроса, заморозкой или отказом от новых проектов.

4 июня Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил с предложением продлить на год программу льготной ипотеки и повысить ставку до 7% годовых, пишет Lenta.ru.

Максимальную сумму кредита также захотели ограничить 3 млн рублей. Глава государства назвал программу одной из ключевых антикризисных мер по поддержке граждан и экономики.

Ранее стало известно, что в мае банки в Алтайском крае массово скорректировали условия ипотеки из-за того, что Центробанк дважды поднял ключевую ставку.