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Недвижимость

Выяснилось, что Путин «выстрадал» решение о продлении льготной ипотеки

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что решение президента России Владимира Путина о продлении программы льготной ипотеки, оказалось «выстраданным», пишут «Известия».

Ипотека
Ипотека
СС0

«Решение, о котором объявил президент, выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации», — сказал он.

В результате, пояснил министр, «ипотека очень хорошо идет». В случае же резкой остановки этой программы отрасль столкнулась бы с провалом спроса, заморозкой или отказом от новых проектов.

4 июня Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил с предложением продлить на год программу льготной ипотеки и повысить ставку до 7% годовых, пишет Lenta.ru.

Максимальную сумму кредита также захотели ограничить 3 млн рублей. Глава государства назвал программу одной из ключевых антикризисных мер по поддержке граждан и экономики.

Ранее стало известно, что в мае банки в Алтайском крае массово скорректировали условия ипотеки из-за того, что Центробанк дважды поднял ключевую ставку.

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