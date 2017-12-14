Владимир Отмашкин хочет "обскакать" другие заводы ЖБИ

На барнаульском заводе КЖБИ-2 устанавливают немецкое оборудование для выпуска панелей, которые применяют в строительстве зданий. Руководитель предприятия Владимир Отмашкин рассказал на "Школе успеха", которую в очередной раз провел ИД "Алтапресс", что это позволит поднять конкурентоспособность завода.
Владимир Отмашкин,
генеральный директор ИСК "Союз", в которую входит ЮКЖБИ-2:
— По новой технологии мы можем делать совмещенные ЖБИ-элементы. Например, вентблок или электропанель объединять со стеной. Также она позволяет очень быстро переналаживаться, а еще получить совершенно другой уровень качества поверхности и геометрии. Ее уже не нужно шпаклевать: только обои наклеить. Когда мы ее запустим, ни один из заводов Барнаула даже приблизиться к нам не сможет по этому показателю. Наши инициативы позволят на 12 % поднять конкурентоспособность продукции завода.
Для размещения нового оборудования, предприятие капитально отремонтировало один из своих цехов. Запустить линию планируют в начале следующего года.
Справка
В этом году Барнаульскому комбинату железобетонных изделий №2 исполнилось 75 лет. Это предприятие участвовало в массовом послевоенном строительстве жилья и базовых производств Алтайского края, а также великих советских проектов. Еще отсюда бетонные изделия отправляли на строительство Байкало-амурской магистрали, в Армению на восстановление жилья после знаменитого Спитакского землетрясения 1988 года. Ежегодно предприятие выпускает новую серию панелей для домов новой архитектуры.
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