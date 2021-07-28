Власти Барнаула нашли желающего отремонтировать «Родину» для переезда планетария

В деле о перемещении барнаульского планетария из здания Кресто-Воздвиженской церкви в бывший кинотеатр «Родина» наметились подвижки. Комитет по культуре Барнаула заключил контракт с подрядчиком, который сделает капитальный ремонт зрительного зала здания.

С чего все началось

Здание барнаульского планетария официально передали приходу Кресто-Воздвиженской Церкви в 2019 году. Планетарий торопить с переездом не стали — дали два года на подготовку нового дома.

Власти города выбрали для этого «Родину» (пр. Ленина, 19), но переезду препятствовал театр кукол «Сказка». Он временно поселился в здании до завершения строительства своего нового дома. Театр освободил здание — мэрия объявила аукцион.

Его победителем признана барнаульская фирма «Рост», следует из материалов госзакупки. Она была единственным его участником и должна завершить капремонт 31 декабря 2021 года. Контракт заключен 5 июля. Ремонт обойдется в 3,877 млн рублей (включая НДС — 646 тыс.). Заказчик — комитет по культуре Барнаула.

Театр кукол «Сказка» в здании бывшего кинотеатра «Родина». Анна Зайкова

Что он должен сделать

Согласно смете, приложенной к проекту контракта, подрядчик должен будет разобрать полы и плинтусы, демонтировать подвесные потолки и облицовку стен, установить каркас сцены и каркас амфитеатра из бруса и провести многие другие общестроительные и электромонтажные работы.

Впрочем, ранее власти сообщали, что в зрительный зал кинотеатра для планетария встроят купол диаметром девять метров, установят цифровую систему для демонстрации полнокупольных программ, а также действующий аппарат планетарий «ZKP-1». Вместимость зрительного зала — 45 мест.

Барнаульский планетарий переезжает в здание бывшего кинотеатра «Родина». barnaul.org.

Что еще планируется сделать

Между тем, в 2020 году городские власти заявляли, что на реконструкцию здания и приобретение оборудования из бюджета города планируется направить порядка 30 млн рублей.

А уже в начале года власти города уточнили предполагаемые затраты: в 2021 году из бюджета Барнаула намеревались затратить на реконструкцию и приспособление «Родины» под нужды планетария 16 млн рублей.

Вероятно, капремонт зрительного зала фирмой «Рост» — это только начало приспособления «Родины» под планетарий. Архитектор Александр Деринг, автор проекта нового планетария, рассказывал, что у планетария в «Родине» будет два зала. Кроме проекционного зала с куполом появится также интерактивный музей астронавтики. И, кроме этого, будут работать помещения для кружков и секций.

Интерактивные площадки нового Барнаульского планетария Сайт администрации Барнаула

Что известно о подрядчике

Фирма «Рост» выигрывала и другие тендеры на ремонт зданий и помещений.

В частности, она ремонтировала здание Главного управления МВД по Алтайскому краю на пр. Ленина, 74, являющееся объектом культурного наследия. И делала капремонт части краевого диагностического центра для размещения томографов на первом этаже.

Руководитель фирмы — Игорь Кравченко, учредитель — Александра Сопотова.