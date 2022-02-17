Проект просто бомба: что построят на Сахарова в Барнауле. Онлайн-трансляция с заседания градсовета

Архитектурное бюро «СПИЧ» представило в мэрии на заседании градостроительного совета проект большого жилого комплекса на пр. Социалистический, 97. Речь идет об участке с аварийными баками, где ранее располагался парк «Барнаульская крепость». Одобрят ли эксперты такой вариант преображения пл. Сахарова или отправят проект на доработку — altapress.ru рассказывает в режиме реального времени.

14:30. Еще визуализации:

Проект застройки на пл. Сахарова в Барнауле. Евгения Скаредова , altapress.ru Проект застройки на пл. Сахарова в Барнауле. Евгения Скаредова , altapress.ru Проект застройки на пл. Сахарова в Барнауле. Евгения Скаредова , altapress.ru

Для строительства предлагают использовать отечественные стройматериалы, в частности, кирпич светлых и темных оттенков.

Отличием домов будет не только кирпичная облицовка и разный цвет, но и окна. Их размер будет увеличивается с повышением высотности — чем выше окна, тем они больше.

В целом же из зданий сформируется красивый ансамбль, который подойдет для центра города, считает Чобан.

Кстати, в ЖК планируется 214 квартир разной площади.

Территорию вокруг, само собой, тоже обещают облагородить.

14:22. На экране показали рендеры (те самые, что накануне попали в сеть).

Здания будут не выше 75 м — 15-этажные строения со входами со стороны Социалистического проспекта. Интересно, что планируется сделать «озелененную» кровлю внутри жилого комплекса.

На первом этаже будут коммерческие и общественные помещения. Планируется также фитнес-центр с бассейном, для этого предусмотрели технические помещения.

Комплекс будет напоминать «скобу», упомянул архитектор. Три высотки похожи на разноцветные игральные кости для домино. Между ними возведут «перемычки» малой этажности (двухэтажные) — архитекторы хотели создать некую «регулярность».

Под самим комплексом появится подземный паркинг.

Проект застройки на пл. Сахарова в Барнауле. Евгения Скаредова , altapress.ru

14:11. Архитектор рассказал о своем видении пространства Барнаула в районе Сахарова: сдвинутые пространства, которые не выглядят симметричными.

По его словам, характерная особенность застройки Барнаула — сочетание малоэтажных и высотных зданий.

14:00. Проект презентует руководитель архитектурного бюро «СПИЧ» Сергей Чобан в формате видео-конференции. Сам он находится в Берлине.

Чобан отметил, что для него самое главное — этот долговечность новых проектов. Он внимательно относится к деталям того или иного строения. Любое здание должно быть долговечным с учетом изменений архитектуры того или иного города, заметил специалист, и привел европейские и московские примеры.

Обсуждение проекта застройки на пл. Сахарова в Барнауле. Евгения Скаредова , altapress.ru

Сергей Чобан — руководитель архитектурного бюро «СПИЧ». Российский и немецкий архитектор. Член Союза немецких архитекторов и Союза архитекторов России.

Мнение горожан

Накануне градсовета в интернет «просочились» фотографии с визуализацией будущего проекта. Горожане смогли заранее ознакомиться с возможным обликом пл. Сахарова и даже высказать свое мнение.

Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года. Анна Зайкова.

Напомним, рендеры появились в паблике Barnaul 22 вечером 16 февраля. Вместе с ними был опубликован открытый опрос под заголовком «Как вам проект?». В голосовании уже поучаствовали более 3 тыс. человек. Свыше 90% из них выбрали вариант «Не нравится».

Отметим, что в группах Barnaul22, Urban History и других сообществ «Вконтакте» и Instagram прошло голосование «Что вы хотите видеть на месте сносимых „баков“ на площади Сахарова?». В них приняли участие более 6 тыс. человек.

В рамках опросов горожане поддержали предложение заложить вместо холма и баков парк или сквер, либо любую другую «зеленую» зону, которая могла бы стать для людей точкой притяжения. За эту идею проголосовали порядка 65% участников. Были и те, кто хотел бы оставить холм на пл. Сахарова нетронутым. А вот за возведение высоток проголосовали всего около 2−3%.