Барнаульский ГК «Союз» застроит 2,5 га земли в Санкт-Петербурге

Ранее эта земля принадлежала «Северо-Западному центру экспертизы и сертификации», «Петромигу» и «Вега».
Сообщается, что участки расположены на Камчатской улице.
Стоимость территории оценивается до 2 млрд рублей. На участке планируется застроить 39 тысяч квадратных метров жилой площади. Выручка от продажи может составлять около 15 млрд рублей.
Из-за отмены льготной ипотеки, спрос на новостройки будет снижаться, что не может не повлиять на планы застройщика.
Ранее сообщалось, что Градсовет рассмотрел проекты зданий у частной застройки в Барнауле.
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