Барнаульский ГК «Союз» застроит 2,5 га земли в Санкт-Петербурге

Барнаульский ГК «Союз» приобрел землю возле кладбища в Санкт-Петербурге под строительство жилья, сообщает АБН 24.

Ранее эта земля принадлежала «Северо-Западному центру экспертизы и сертификации», «Петромигу» и «Вега».

Сообщается, что участки расположены на Камчатской улице.

Стоимость территории оценивается до 2 млрд рублей. На участке планируется застроить 39 тысяч квадратных метров жилой площади. Выручка от продажи может составлять около 15 млрд рублей.

Из-за отмены льготной ипотеки, спрос на новостройки будет снижаться, что не может не повлиять на планы застройщика.

Ранее сообщалось, что Градсовет рассмотрел проекты зданий у частной застройки в Барнауле.

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