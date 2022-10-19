Яркую «двушку» с разноцветными комнатами продают за 8 млн рублей в Барнауле

Площадь цветастой «двушки» — 70 кв. м. Один жилой квадрат стоит здесь 114 тыс. рублей.
Квартира находится на пятом этаже из 15 в кирпичном доме. Его построили относительно недавно — в 2015 году. В подъезде два лифта — один пассажирский и один грузовой.
Комнаты в квартире изолированы. В них выполнен яркий необычный ремонт. Например, кухня выполнена в желтых оттенках. К ней специально подобран интерьер лимонного цвета — шторы и кресла.
Спальня же — бирюзовая. Ее украшает необычный потолок. Узор на нем образует спираль из кругов.
В гостиной одну из стен обклеили фотообоями в виде кирпичной стены.
Помимо жилых комнат, в квартире есть ванная комната, отделанная имитацией под мрамор. А также гардеробная и утепленный балкон.
Рядом с домом — школа № 133 и детский сад № 264. А также спорткомплекс, теннисный корт, продуктовые магазины.