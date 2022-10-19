Яркую «двушку» с разноцветными комнатами продают за 8 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру с ярким дизайном комнат продают за 7,9 млн рублей в Барнауле. Ее адрес — ул. 65 лет Победы, 41. Объявление размещено на Авито .

Двухкомнатная квартира, 70 кв. м за 8 млн рублей

Площадь цветастой «двушки» — 70 кв. м. Один жилой квадрат стоит здесь 114 тыс. рублей.

Квартира находится на пятом этаже из 15 в кирпичном доме. Его построили относительно недавно — в 2015 году. В подъезде два лифта — один пассажирский и один грузовой.

Комнаты в квартире изолированы. В них выполнен яркий необычный ремонт. Например, кухня выполнена в желтых оттенках. К ней специально подобран интерьер лимонного цвета — шторы и кресла.

Спальня же — бирюзовая. Ее украшает необычный потолок. Узор на нем образует спираль из кругов.

В гостиной одну из стен обклеили фотообоями в виде кирпичной стены.

Помимо жилых комнат, в квартире есть ванная комната, отделанная имитацией под мрамор. А также гардеробная и утепленный балкон.

Рядом с домом — школа № 133 и детский сад № 264. А также спорткомплекс, теннисный корт, продуктовые магазины.