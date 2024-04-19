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Недвижимость

Юрист рассказал, как распознать черных риелторов

Юрист Герман Рыкалов рассказал, что добросовестный риелтор никогда не откажется от заключения договора. Об этом сообщает Lenta.ru.

недвижимость
недвижимость
ССО

Специалист, которому важна своя репутация, никогда не будет скрывать документы или отказывать заключать договор на оказание услуг.

Чтобы не попасть в руки мошенника, Рыкалов рекомендовал всегда запрашивать рекомендации о работе и персональные данные риелтора. Кроме того, всегда нужно сохранять бдительность.

Черные риелторы могут не только обмануть на деньги, но и захватить квартиры, подменить документы и т.д.

Часто недобросовестные работники нацелены на уязвимые группы населения.

Ранее сообщалось, что архитектор назвал главного врага Барнаула и посетовал на устаревшие новостройки.

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