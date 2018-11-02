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Недвижимость
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Юрий Гатилов купил скандально известный недострой в Барнауле

Компания «Строительная инициатива», учредителем и директором которой является известный строитель Юрий Гатилов, купила на торгах участок и недостроенный семиэтажный дом в Барнауле на пр. Канатный, 46б. Здание строила скандально известная компания «Сибирь Звезда», руководитель которой собрал деньги у 56 дольщиков и похитил их, но дом не достроил, оставив людей без денег и надежды получит когда-нибудь жилье.

Проект жилого комплекса на проезде Канатном, 46б.
Проект жилого комплекса на проезде Канатном, 46б.
prise-22

Руководитель компании «Сибирь Звезда» Михаил Борисов отбывает срок за мошенничество. Сама компания признана банкротом в 2016 году. Деньги дольщиков были похищены или вложены в незавершенное строительство, а достраивать объект было некому. При этом готовность семиэтажного жилого дома с крышной газовой котельной составляет всего 20%.

Здание вместе с участком (4,4 тыс. кв метров), 154 заборными плитами и гаражом-ракушкой не раз выставляли продажу. Желающих купить до недавнего времени не находилось. Территория эта для строителей сложная — расположена в частном секторе, участок не имеет подъездов и не оборудован инженерной инфраструктурой.

Между тем, как ранее сообщал altapress.ru, в краевой госинспекции уговаривали алтайских строителей забрать этот объект и достроить его. Теперь стало известно, что самым отзывчивым оказался Юрий Гатилов.

31 октября конкурсный управляющий «Сибирь Звезды» опубликовал информацию об успешном завершении торгов способом публичного предложения. Лот приобретен «Строительной перспективой» за 4,86 млн рублей, то есть по начальной цене. Других участников не было. Сведения о заключении договора-купли продажи пока не опубликованы.

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