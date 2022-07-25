Синюю «четырешку» с панорамным видом на Нагорный парк и электронным туалетом продают за 62 млн рублей в Барнауле

Роскошные апартаменты находятся в доме по адресу ул. Никитина, 107, который сдан в 2019 году.
В квартире сделан дизайнерский ремонт, а высота потолков составляет 3,5 метра. Жилплощадь состоит из двух спален, кабинета, двух гардеробных и кладовой. Также в квартире имеется парильня, душевая и ванная с водонепроницаемым телевизором.
Среди особенностей квартиры — электронный туалет с подогревом и автосмывом. Кроме того, в санузлах и возле панорамных окон имеется теплый пол.
В стоимость квартиры также входит подземная семейная парковка для двух автомобилей.
В районе ул. Никитина, 107 развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, супермаркеты и ТОЦ «Plaza».