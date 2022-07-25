Синюю «четырешку» с панорамным видом на Нагорный парк и электронным туалетом продают за 62 млн рублей в Барнауле

В центре Барнаула выставили на продажу 4-комнатную квартиру с панорамным видом на Нагорный парк и дизайнерской мебелью. Как следует из объявления на «Авито», квартира продается со всей мебелью и встроенной техникой. Стоимость квартиры — 387 500 рублей за «жилой квадрат», или 62 млн рублей.