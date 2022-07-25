26 июля
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Недвижимость

Синюю «четырешку» с панорамным видом на Нагорный парк и электронным туалетом продают за 62 млн рублей в Барнауле

В центре Барнаула выставили на продажу 4-комнатную квартиру с панорамным видом на Нагорный парк и дизайнерской мебелью. Как следует из объявления на «Авито», квартира продается со всей мебелью и встроенной техникой. Стоимость квартиры — 387 500 рублей за «жилой квадрат», или 62 млн рублей.

4-к квартира, 160 кв.м
4-к квартира, 160 кв.м
avito.ru

Роскошные апартаменты находятся в доме по адресу ул. Никитина, 107, который сдан в 2019 году.

В квартире сделан дизайнерский ремонт, а высота потолков составляет 3,5 метра. Жилплощадь состоит из двух спален, кабинета, двух гардеробных и кладовой. Также в квартире имеется парильня, душевая и ванная с водонепроницаемым телевизором.

Среди особенностей квартиры — электронный туалет с подогревом и автосмывом. Кроме того, в санузлах и возле панорамных окон имеется теплый пол.

В стоимость квартиры также входит подземная семейная парковка для двух автомобилей.

В районе ул. Никитина, 107 развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, супермаркеты и ТОЦ «Plaza».

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