За проект восстановления сгоревшего «Дома афганцев» заплатят 7,2 миллиона рублей

Сгоревший зимой 2018 года «Дом афганцев» (Комсомольский, 73б) в Барнауле отреставрируют и разместят там военно-исторический отдел Алтайского государственного краеведческого музея. На разработку проектно-сметной документации восстановительных работ из краевого бюджета выделяют 7,2 млн рублей, пишет « Банфакс » со ссылкой на данные портала Госзакупок.

Торги объявили 31 августа. Как следует из проекта, подрядчик должен будет провести обмерные и исследовательские работы, инженерно-геодезические и экологические изыскания.

На первом этаже здания нужно будет спроектировать зону приема гостей, гардероб, кассу, охрану, сувенирный киоск, санузлы, выставочное и офисные помещения. В подвале будут располагаться подсобные помещения. На втором этаже — служебные помещения и залы с экспозициями.

Проект предусматривает и реставрацию фасадов здания.

Торги по аукциону пройдут состоятся 15 октября. Подрядчик должен будет завершить все работы в течение 220 дней со дня подписания документов.

«Дом афганцев» после пожара. Анна Зайкова

Что известно о пожаре в «Доме афганцев»?

Пожар в здании произошел рано утром 6 февраля. Возгорание началось на втором этаже, в одном из кабинетов краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана. Огонь распространился на чердачное перекрытие. Площадь пожара составила 150 кв. метров. На первом этаже здания располагался и военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея. Экспозиции эвакуировали.

По данным МЧС, предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. В пожаре погиб член правления краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана Василий Алексенко.

12 февраля на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Края поставил вопрос о скорейшем восстановлении сгоревших в Барнауле исторических зданий. В частности и «Дома афганцев».

Средства для проведения работ решили направить из краевой адресной инвестиционной программы. Никаких страховых выплатах в данном случае не могло быть: объект застрахован не был. Об участии в восстановительных работах краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана тоже речи нет: на это денег у «афганцев» попросту нет.

Здание с историей

Сгоревшее здание — это памятник архитектуры регионального значения. В этом доме в 1907 году размещалась городская больница. В список краевых памятников его внесли еще в 1994 году.

До революции в нынешнем «Доме афганцев» располагалась городская больница. опубликовано Анастасия Косицына vk.com/barneos22

Историк и краевед Марина Целищева рассказала altapress.ru, что место для размещения городской больницы гордума определила в 1905 году. Здание поставили за рощей по Московскому тракту, рядом усадьбой Карпова и пивзаводом братьев Суховых.

Проект разработал гражданский инженер Иван Носович. Здание сразу решили строить каменным, так как через 10 лет расходы на ремонт деревянного превысят его стоимость. На эти цели гласные разрешили взять ссуду в Нижегородско-Самарском земельном банке и дали соглашение Управе до этого кредитоваться у частных лиц до 10 тыс. рублей.