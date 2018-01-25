Недвижимость

За рестораном "Русский чай" в Барнауле продают крупный участок под застройку

Сегодня, 15:30.
Карта

С торца здания ресторана "Русский чай" — памятника архитектуры федерального значения в Барнауле — продают участок под застройку. Территорию площадью 42 сотки предлагают за 51 млн рублей. 

Дом купцов Шадриных. "Русский чай".
Дом купцов Шадриных. "Русский чай". Фото : Олег Богданов.

В объявлении на "Авито" сказано, что продается участок на Гоголя, 45 и Пушкина, 76. Также будущий собственник может приобрести соседний надел на Пушкина, 73 и сформировать более крупный участок под застройку. Продавец просит около 1,2 млн рублей за одну сотку. Некоторые собственники участков в центре продают их за 2 млн рублей за сотку.

Территория интересна тем, что находится в историческом центре города рядом с транспортным узлом — площадью Спартака. Также здесь расположен ресторан "Русский чай". Этот памятник деревянного зодчества сейчас реконструируют. Правда работы притормозили — сдать объект планировали осенью 2017 года. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
пр. Комсомольский, 80 е пр. Комсомольский, 80 е