За рестораном "Русский чай" в Барнауле продают крупный участок под застройку

В объявлении на "Авито" сказано, что продается участок на Гоголя, 45 и Пушкина, 76. Также будущий собственник может приобрести соседний надел на Пушкина, 73 и сформировать более крупный участок под застройку. Продавец просит около 1,2 млн рублей за одну сотку. Некоторые собственники участков в центре продают их за 2 млн рублей за сотку.

Территория интересна тем, что находится в историческом центре города рядом с транспортным узлом — площадью Спартака. Также здесь расположен ресторан "Русский чай". Этот памятник деревянного зодчества сейчас реконструируют. Правда работы притормозили — сдать объект планировали осенью 2017 года.