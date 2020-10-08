Застройщики идут к горе. В элитном районе Барнаула продают участки под жилую застройку

Каждый фрагмент земли имеет свой кадастровый номер и ценник — 1 млн рублей за сотку. Получается, за всю площадь, равную 19,6 тыс. кв. м (почти 200 соток) выставленную на продажу покупателю придется выложить порядка 200 млн рублей.
Стоимость не маленькая, но она не пугает крупных игроков строительного рынка. К участками уже присматриваются известные барнаульские девелоперы.
У каждого земельного надела один собственник. Участки могут быть проданы как вместе, так и по отдельности.
По старым нормам земля в этом элитном районе предназначалась только для индивидуального жилищного строительства. Сейчас она входит в категорию «земли населенных пунктов», зона «Ж-2».
В соответствии с новым градостроительным планом и ПЗЗ это позволяет возвести здесь малоэтажные жилые здания до 8-ми этажей, коттеджный поселок, таунхаус, гостиницу или любые общественные здания.
Земли расположены рядом с санаторием «Барнаульский», эту территорию можно использовать для культурного отдыха.
Кстати, рядом уже строится малоэтажка «Барнаулкапстря».
Важно, что уже есть точки подключения коммуникаций.
На участке 7,6 тыс. кв. м растет «благородный» лес. С ним могут возникнуть сложности во время подготовки земли к застройке. Участок побольше, хоть и кажется густо заросшим, но таких подводных камней не имеет.
В любом случае все решается в рабочем порядке.
Как отметил директор компании «Алтайская Элита недвижимость» Олег Гильгенберг, сейчас застройщики ждут аукциона по продаже права аренды на скандально известные участки на ул. Взлетной 2-д и 2-г.
«Полагаю, что этот аукцион может и не состояться. Намерение мэрии их продать вызвало у жителей Барнаула довольно широкий резонанс. Многие считают, что отдавать под застройку эти участки нельзя. Изначально все эта территория была отведена под парк. И лишать жителей огромного Индустриального района места отдыха не самая лучшая идея. От строительства Radisson же отказались. Поэтому вероятность того, что землю выставят на торги — 50 на 50», — ответил риэлтор.
Altapress.ru уже писал об участках, которые входили в так и не построенный парке «50-летия СССР». После этого нами был отправлен запрос в комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Так ли уж необходим новый ЖК в Индустриальном районе? Ответ однозначный — возведение жилых домов оправдано.
«Увеличение объемов жилищного строительства необходимо в целях выполнения Федерального национального проекта „Жилье и городская среда“, государственной программы Алтайского края „Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края“», — значится в ответе.
Что касается земли по соседству с участками на ул. Взлетной, расположенной по адресу ул. Шумакова, 9, то о его судьбе судить пока не приходится. Согласно публичной кадастровой карте, вид разрешенного строительства на нем — «Парки культуры и отдыха, детские парки, парки аттракционов, музеи».
Напомним, в 2011 году здесь должны были построить «Национальную деревню».
На запрос об этой стороне вопроса altapress.ru ответили в правительстве Алтайского края. Реализация проекта обсуждалась в разных вариантах, в том числе с участием инвесторов. Но в 2015 году специально созданной рабочей группой из числа потенциальных участников «Национальной деревни» приняли решение отказаться от строительства из-за его нежизнеспособности.
В то же время, застройщики вряд ли откажутся от такой перспективной с точки зрения жилищной застройки территорий. Их позиция понятна, как и отношение к ситуации мэрии. Бюджет нужно пополнять, а жилье нужно строить. Как это отразиться на будущем города — дело десятое, ведь проблемы обычно решают по мере их поступления.