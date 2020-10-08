Застройщики идут к горе. В элитном районе Барнаула продают участки под жилую застройку

Два участка по адресу Змеиногорский тракт, 33-б и 35-б (неподалеку от телевышки) могут уйти с молотка одному из застройщиков Барнаула. Площадь большого куска земли составляет практически 12 тыс кв. м, площадь куска поменьше — 7,6 тыс. кв. м. Объявление выставлено на портале «Алтайская элита недвижимость».

Два участка на Змеиногорском тракте продают под застройку.

Каждый фрагмент земли имеет свой кадастровый номер и ценник — 1 млн рублей за сотку. Получается, за всю площадь, равную 19,6 тыс. кв. м (почти 200 соток) выставленную на продажу покупателю придется выложить порядка 200 млн рублей.

Два участка на Змеиногорском тракте продают под застройку. «Алтайская элита недвижимость».

Стоимость не маленькая, но она не пугает крупных игроков строительного рынка. К участками уже присматриваются известные барнаульские девелоперы.

У каждого земельного надела один собственник. Участки могут быть проданы как вместе, так и по отдельности.

По старым нормам земля в этом элитном районе предназначалась только для индивидуального жилищного строительства. Сейчас она входит в категорию «земли населенных пунктов», зона «Ж-2».

В соответствии с новым градостроительным планом и ПЗЗ это позволяет возвести здесь малоэтажные жилые здания до 8-ми этажей, коттеджный поселок, таунхаус, гостиницу или любые общественные здания.

Два участка на Змеиногорском тракте продают под застройку. «Алтайская элита недвижимость».

Земли расположены рядом с санаторием «Барнаульский», эту территорию можно использовать для культурного отдыха.

Кстати, рядом уже строится малоэтажка «Барнаулкапстря».

Важно, что уже есть точки подключения коммуникаций.

Два участка на Змеиногорском тракте продают под застройку. «Алтайская элита недвижимость».

На участке 7,6 тыс. кв. м растет «благородный» лес. С ним могут возникнуть сложности во время подготовки земли к застройке. Участок побольше, хоть и кажется густо заросшим, но таких подводных камней не имеет.

В любом случае все решается в рабочем порядке.

Два участка на Змеиногорском тракте продают под застройку. «Алтайская элита недвижимость».

Как отметил директор компании «Алтайская Элита недвижимость» Олег Гильгенберг, сейчас застройщики ждут аукциона по продаже права аренды на скандально известные участки на ул. Взлетной 2-д и 2-г.

«Полагаю, что этот аукцион может и не состояться. Намерение мэрии их продать вызвало у жителей Барнаула довольно широкий резонанс. Многие считают, что отдавать под застройку эти участки нельзя. Изначально все эта территория была отведена под парк. И лишать жителей огромного Индустриального района места отдыха не самая лучшая идея. От строительства Radisson же отказались. Поэтому вероятность того, что землю выставят на торги — 50 на 50», — ответил риэлтор.

Вид на участок под застройку со стороны ул. Взлетной.

Altapress.ru уже писал об участках, которые входили в так и не построенный парке «50-летия СССР». После этого нами был отправлен запрос в комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Так ли уж необходим новый ЖК в Индустриальном районе? Ответ однозначный — возведение жилых домов оправдано.

«Увеличение объемов жилищного строительства необходимо в целях выполнения Федерального национального проекта „Жилье и городская среда“, государственной программы Алтайского края „Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края“», — значится в ответе.

Так должна была выглядеть «Национальная деревня». Из архива Станислава Зенкова.

Что касается земли по соседству с участками на ул. Взлетной, расположенной по адресу ул. Шумакова, 9, то о его судьбе судить пока не приходится. Согласно публичной кадастровой карте, вид разрешенного строительства на нем — «Парки культуры и отдыха, детские парки, парки аттракционов, музеи».

Напомним, в 2011 году здесь должны были построить «Национальную деревню».

На запрос об этой стороне вопроса altapress.ru ответили в правительстве Алтайского края. Реализация проекта обсуждалась в разных вариантах, в том числе с участием инвесторов. Но в 2015 году специально созданной рабочей группой из числа потенциальных участников «Национальной деревни» приняли решение отказаться от строительства из-за его нежизнеспособности.

Два участка на Змеиногорском тракте продают под застройку. «Алтайская элита недвижимость».

В то же время, застройщики вряд ли откажутся от такой перспективной с точки зрения жилищной застройки территорий. Их позиция понятна, как и отношение к ситуации мэрии. Бюджет нужно пополнять, а жилье нужно строить. Как это отразиться на будущем города — дело десятое, ведь проблемы обычно решают по мере их поступления.