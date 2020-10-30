Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 октября 1°C
Недвижимость

Здание бывшего магазина «Экспресс» в центре Барнаула купил «бизнесмен-осветитель»

Барнаульский предприниматель Сергей Клышнатый купил помещение в Железнодорожном районе Барнаула, в котором находился супермаркет-дискаунтер «Холди», а еще раньше — магазин «Экспресс». Площади пустовали уже не один год.

Барнаул, пр. Красноармейский, 80. Здесь был "Холди".
Барнаул, пр. Красноармейский, 80. Здесь был "Холди".
Altapress.ru

23 тыс. рублей за квадратный метр

Помещение магазина «Холди» площадью 1 196 кв. метров продавали в ходе банкротства «Компании Холидей». Результаты торгов, проведенных способом публичного предложения (то есть с постепенным снижением цены), опубликованы 15 октября.

С Сергеем Клышнатым заключен договор купли-продажи, помещение он купил за 27,5 млн рублей при стартовой цене объекта — 36 млн. Покупка обошлась предпринимателю примерно в 23 тыс. рублей за кв. метр недвижимости.

В этом помещении, расположенном в жилом доме на пр. Красноармейский, 80/ул. Папанинцев, 108, ранее длительное время был популярный в Железнодорожном районе магазин «Экспресс». В 2010-е годы его приобрел"Холидей".

Пр. Красноармейский, 80. Здесь был &quot;Ходи&quot;.
Пр. Красноармейский, 80. Здесь был «Ходи».
Altapress.ru

Кто такой Сергей Клышнатый

Сергей Клышнатый имеет статус индивидуального предпринимателя, его основной вид деятельности — розничная торговля осветительными приборами в специализированных магазинах.

Ранее в материалах арбитража Клышнатый упоминался как владелец «салона света» расположенного в здании, которое у барнаульцев носит название «горбатый магазин». Он расположен в пяти минутах ходьбы от купленного им на торгах помещения «Светкомплект» (на пр. Социалистическом, 78).

Учредителем фирмы «Светкомплект» является Ольга Клышнатая. У фирмы есть и другой магазин — на Павловском тракте, 287.

Барнаул, пр. Красноармейский, 80. Здесь были &quot;Холди&quot; и &quot;Экспресс&quot;.
Барнаул, пр. Красноармейский, 80. Здесь были «Холди» и «Экспресс».
Altapress.ru

Недвижимость «Холидея»

Здания и помещения обанкротившегося «Холидея» весьма востребованы на рынке. К примеру, на торгах, состоявшихся в сентября, было продано сразу 19 объектов в городах Сибири — преимущественно отдельно стоящих зданий.

Объекты, расположенные в Алтайском крае, тоже имеют спрос, покупатели — ритейлеры, отельеры, рестораторы.

Так, в начале октября предприниматель Юрий Даньков из Алейска, ведущий гостиничный бизнес, приобрел здание в Алейске (900 кв. метров) с участком за 24 млн рублей.

Ритейлер «Мария-Ра» только за два последних месяца стал собственником здания в Яровом (цена сделки — 59,8 млн рублей, площадь здания 2 407 кв. метра, в лот входил участок), а также двух объектов в Барнауле: на ул. Попова, д. 24б (площадь 707 кв. метров) и ТЦ «Лидер» на ул. Шумакова, 46 (7,5 тыс. кв. метров).

За недвижимость ритейлеров заплатил соответственно 28 млн и 169,9 млн рублей. Оба продавались с правом аренды участка.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость