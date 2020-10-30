Здание бывшего магазина «Экспресс» в центре Барнаула купил «бизнесмен-осветитель»

Барнаульский предприниматель Сергей Клышнатый купил помещение в Железнодорожном районе Барнаула, в котором находился супермаркет-дискаунтер «Холди», а еще раньше — магазин «Экспресс». Площади пустовали уже не один год.

23 тыс. рублей за квадратный метр

Помещение магазина «Холди» площадью 1 196 кв. метров продавали в ходе банкротства «Компании Холидей». Результаты торгов, проведенных способом публичного предложения (то есть с постепенным снижением цены), опубликованы 15 октября.

С Сергеем Клышнатым заключен договор купли-продажи, помещение он купил за 27,5 млн рублей при стартовой цене объекта — 36 млн. Покупка обошлась предпринимателю примерно в 23 тыс. рублей за кв. метр недвижимости.

В этом помещении, расположенном в жилом доме на пр. Красноармейский, 80/ул. Папанинцев, 108, ранее длительное время был популярный в Железнодорожном районе магазин «Экспресс». В 2010-е годы его приобрел"Холидей".

Пр. Красноармейский , 80. Здесь был «Ходи». Altapress.ru

Кто такой Сергей Клышнатый

Сергей Клышнатый имеет статус индивидуального предпринимателя, его основной вид деятельности — розничная торговля осветительными приборами в специализированных магазинах.

Ранее в материалах арбитража Клышнатый упоминался как владелец «салона света» расположенного в здании, которое у барнаульцев носит название «горбатый магазин». Он расположен в пяти минутах ходьбы от купленного им на торгах помещения «Светкомплект» (на пр. Социалистическом, 78).

Учредителем фирмы «Светкомплект» является Ольга Клышнатая. У фирмы есть и другой магазин — на Павловском тракте, 287.

Барнаул , пр. Красноармейский , 80. Здесь были «Холди» и «Экспресс». Altapress.ru

Недвижимость «Холидея»

Здания и помещения обанкротившегося «Холидея» весьма востребованы на рынке. К примеру, на торгах, состоявшихся в сентября, было продано сразу 19 объектов в городах Сибири — преимущественно отдельно стоящих зданий.

Объекты, расположенные в Алтайском крае, тоже имеют спрос, покупатели — ритейлеры, отельеры, рестораторы.

Так, в начале октября предприниматель Юрий Даньков из Алейска, ведущий гостиничный бизнес, приобрел здание в Алейске (900 кв. метров) с участком за 24 млн рублей.

Ритейлер «Мария-Ра» только за два последних месяца стал собственником здания в Яровом (цена сделки — 59,8 млн рублей, площадь здания 2 407 кв. метра, в лот входил участок), а также двух объектов в Барнауле: на ул. Попова, д. 24б (площадь 707 кв. метров) и ТЦ «Лидер» на ул. Шумакова, 46 (7,5 тыс. кв. метров).

За недвижимость ритейлеров заплатил соответственно 28 млн и 169,9 млн рублей. Оба продавались с правом аренды участка.