25 мая
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Недвижимость

Здание с летящей крышей построят на оптовой базе в Барнауле

На продовольственном рынке на ул. Власихинская, 59/1 появится административное здание с акцентной башенкой. Его проект разработала персональная творческая мастерская Ли Джи-дзуна «Лист» для компании «Фруктовый рай». Эскиз объекта представили на градостроительном совете.

Проект административного здания на ул. Власихинская, 59/1.
Проект административного здания на ул. Власихинская, 59/1.
«Лист»

Рынок находится напротив Власихинского кладбища. Перед будущим зданием располагается кафе, «Светофор» и магазин оптовой продажи рыбы. Здание склада готовят к сносу.

5,4 тыс. кв. м — площадь участка,

1,2 тыс. кв. м — площадь застройки.

Новый объект будет без подвала, одноэтажным. Как отметил архитектор, к этому решению привели тяжелая финансовая обстановка. Также у заказчика нет необходимости в большом количестве помещений.

Внутри появятся приемная и кабинет, помещения для менеджеров продаж, кладовые торгового оборудования и инвентаря, лаборатория, санузел, комната для охраны.

Здание построят из газобетона и облицуют накладными вентилируемыми фасадами.

Проект административного здания на ул. Власихинская, 59/1.
Проект административного здания на ул. Власихинская, 59/1.
«Лист»

Чтобы сделать здание интереснее и организовать пространство площади, пришли к решению запроектировать фальш-башню. Архитектор представил два варианта фасада.

Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин поддержал проект, но сделал замечание.

«Активная надстройка… Если бы дорога вела к храму, или здание замыкало проезд, пешеходную тропинку, тогда такая мощная деталь был бы логична. Но когда на пути визуального рассмотрения находятся павильоны, великоват акцент», - сказал он.

Архитектор Петр Анисифоров не согласился: «Совсем скучно будет. Я за акцент».

Также эксперты предложили сделать естественное коридора слева и справа.

Проект одобрили.

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