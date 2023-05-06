6 мая
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Недвижимость

Желто-голубую однушку на берегу Оби с местом под яхту продают за 6 млн рублей в Барнауле

Однокомнатную квартиру на берегу Оби продают за 6 млн рублей в Барнауле. Она находится на Правобережном тракте, 18А.

Желто-голубую однушку на берегу Оби с местом под яхту продают за 6 млн рублей в Барнауле
Желто-голубую однушку на берегу Оби с местом под яхту продают за 6 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь однушки составляет 40 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 148 тыс. рублей.

Квартира находится на втором этаже небольшого дома в яхт-клубе «Правобережный». Владелец описывает район как экологически чистый и тихий. Прямо под окном протекает Обь.

В студии сделали дизайнерский ремонт. Всю мебель изготовили на заказ, а также купили новую технику. Интерьер подбирали в синих и желтых цветах.

На балконе оборудовали гриль-зону для приготовления пищи на углях. Вместе с квартирой владелец предоставляет место для катера на воде.

Хозяин квартиры отмечает, что все соседи на территории яхт-клуба очень дружные.

"Кто-то использует свою жилую площадь в качестве загородного дома или дома выходного дня, а кто-то живет круглогодично", - пишет владелец.

Летом на берегу работает вэйк-парк - катание на доске по воде, за реверсивной лебедкой. В шаговой доступности находятся яхт-клуб "Заречье" со SPA-салоном и рестораном. Город находится всего в 7 минутах езды.

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